أمجد الشوا: المساعدات المصرية وصلت لقلوبنا وليست بغريبة على الشعب المصري

قال أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن المساعدات المصرية وصلت لقلوبنا قبل أي شيء وليس بغريبة على الشعبالمصري مقدما الشكر من قطاع غزة الى مصر بسبب المساعدات التي تقدمها للفلسطينين في القطاع.

وأوضح الشوا خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" تقديم الإعلامي "سيد علي" المذاع عبر شاشة "الحدث اليوم"، الشعبالفلسطيني يبذل جهد كبير وصمود امام اله الحرب والاباده التي يتعرضون لهم منذ سابع من اكتوبر الماضي على يد الاحتلال الصهيوني،مؤكدا على أن القيادة السياسية والشعب المصري يقفون صرحا راسخا لمساندة الشعب الفلسطيني، إضافة الى الدور الكبير الذي يبذلهالاعلام المصري.

وأشار مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إلى أن المنظمات الفلسطينية إضافة الى المنظمات من مختلف أنحاء العالم يعملون من اجلالمسانده والمساعدة الفورية للاستجابه لمن يعانون من العدوان مؤكدا على ان المنظمات الاهليه الفلسطينية من اول المنظمات التي كانت تقفبجانب الشعب الفلسطيني في ظل توقف المنظمات العالميه بسبب الحروف وذلك بالرغم من تحديات التي يواجهونها وقله الموارد نتيجه لصديقالاحتلال الذي اعرقل كل المساعدات التي تصل لهم من غذاء ودواء ووقود ومياه.‎واكد مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، على انالمنظمات الأهلية الفلسطينية تعمل على توفير المياه والغذاء والوقود، الى ان الوضع الراهن الان في ظل ما يحدث من عملية عسكري علىرفح هناك اكثر من مليون و 300 الف نسمه موجودون في رفح على مدار الايام الماضيه هناك نزوح كبير جدا حيث خرجت الاف الاسرهالفلسطينيه الى مناطق غرب خان يونس والمناطق الوسطى في ظل ظروف بالغه الصعوبه مع عدم توفر الاحتياجات الاساسيه لهذه الاسرهالتي انتقلت بشكل سريع بدون ماوى مناسب، بالاضافه إلى قلة الخيام حيث ان هناك الكثير في الشوارع في ظل سيطرة.

وأشار مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أن الاحتلال الصهيوني على المعابر ومنع دخول المساعدات بما في ذلك الوقود والأدويةوالمساعدات الغذائية، إضافة الى القيود التي يفرضها الاحتلال قبل اغلاق المعابر، لافتا الى انه قبل إغلاق المعابر كان الذي يصل الى غزهمخزون قليل للغايه يعيشون به فقط ولا يوجد اي مخزون لديهم واليوم وصلوا الى مرحلة متقدمة من المجاعة في ظل ما يقوم به الاحتلالالاسرائيلي خصوصا في ظل ما يقوم به من تدمير لمحطات مياه التحليه وغيرها من مكونات الحياه من الوقود.