عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

3 ظواهر جوية .. بيان مهم من الأرصاد عن طقس اليوم الأربعاء

صدى البلد

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الأربعاء 15 مايو 2024، على محافظات مصر كافة.

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأربعاء، طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، فيما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

txt

أخبار التوك شو| تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. وعاصفة شمسية نادرة تضرب الأرض

txt

بكرة في شبورة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

txt

هل تتعرض القاهرة لعواصف رملية وترابية اليوم؟.. الأرصاد توضح

txt

الأرصاد: رياح محملة بالأتربة تغطي هذه المحافظات.. وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

الظواهر الجوية

وبالنسبة للظواهر الجوية، توقعت هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع نشاط للرياح على مناطق السواحل الشرقية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1,5 متر، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، أما البحر الأحمر فيكون مضطرب، وارتفاع الموج فيه من 2,5 متر إلى 3,5 متر، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على محافظات ومدن مصر:
المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 30 19
العاصمة الادارية 31 17
6 اكتوبر 30 16
بنهــــا 30 18
دمنهور 28 17
وادى النطرون 29 16
كفر الشيخ 29 18
المنصورة 29 17
الزقازيق 31 18
شبين الكوم 30 17
طنطا 29 17
دمياط 25 16
بورسعيد 24 16
الإسماعيلية 30 17
السويس 30 16
العريش 26 17
رفح 25 17
رأس سدر 31 21
نخل 27 14
كاترين 25 12
الطور 28 20
طابا 27 19
شرم الشيخ 32 22
الاسكندرية 26 16
العلمين 25 15
مطروح 25 16
السلوم 30 15
سيوة 33 14
رأس غارب 31 22
الغردقة 32 22
سفاجا 33 23
مرسى علم 33 23
شلاتين 32 21
حلايب 29 20
أبو رماد 31 21
رأس حدربة 29 22
الفيوم 30 17
بني سويف 30 17
المنيا 31 18
أسيوط 32 17
سوهاج 32 20
قنا 34 22
الأقصر 35 21
أسوان 34 22
الوادى الجديد 34 20
أبوسمبل 35 23

الأرصاد هيئة الأرصاد الطقس الظواهر الجوية درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"اللي عايز يجرب يقرب"| رسالة مصرية لإسرائيل وسكان "النقب" من اتحاد القبائل في سيناء

تعافي سعر الذهب عالميا.. ومفاجأة في قيمته بمصر الآن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الأضاحي واللحوم مع اقتراب عيد الأضحى

أول تعليق من وزير الرياضة على تصريحات الكابتن حسام حسن الأخيرة

اعترافات جريئة لسائق أوبر المتهم بمحاولة الاعتداء على فتاة التجمع

لماذا نهى النبي عن الدفن ليلا وهل يخاف الميت من الظلام؟ أسرار البرزخ

تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم.. ورقم غير متوقع لقيمة الجنيه الآن

لما تفحمهم يعملوا نفسهم مظلومين.. الغندور يفتح النار على الأهلي

ترشيحاتنا

الدفاعات الجوية الروسية تصد هجومًا كثيفًا لصواريخ أوكرانية فوق «سيفاستوبول»

ماذا كان يفعل الرسول بعد الفجر في ذي القعدة؟.. 3 أعمال ثوابها عظيم

3 ظواهر جوية .. بيان مهم من الأرصاد عن طقس اليوم الأربعاء

رغم تراجع العلف والكتكوت| أسعار الدواجن تخالف التوقعات.. وهذه قيمة الكيلو الآن

غلق شوارع رئيسية في مدينة نصر.. تفاصيل

قبل أيام من تنصيب رئيسها.. تايوان ترصد 45 طائرة صينية في سمائها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لافت.. ريهام حجاج تخطف الأنظار رفقة زوجها

بملابس ملفتة.. كريم فهمي يتغزل في زوجته من باريس

هيدي كرم تثير الجدل بفستان ملفت

مفاجأة من الجمارك.. احصل على سيارة مستوردة بالرقم القومي

فيديو

رنا سماحة: أنا ضد فكرة المقارنة.. وحققت أكبر إنجاز فى حياتي |خاص

‎فتاة أوبر نبيلة عوض.. تفاصيل محاولة خطـ.فها والعثور عليها وسط الصحراء

تامر حسني يمازح باسم سمرة فى أول يوم من تصوير فيلم "ري ستارت"

حبي للسينما مقدس.. رئيسة تحكيم مهرجان كان تلقي خطابا في حفل الافتتاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-