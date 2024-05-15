3 ظواهر جوية .. بيان مهم من الأرصاد عن طقس اليوم الأربعاء

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الأربعاء 15 مايو 2024، على محافظات مصر كافة.

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأربعاء، طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، فيما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبالنسبة للظواهر الجوية، توقعت هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع نشاط للرياح على مناطق السواحل الشرقية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1,5 متر، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، أما البحر الأحمر فيكون مضطرب، وارتفاع الموج فيه من 2,5 متر إلى 3,5 متر، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 30 19

العاصمة الادارية 31 17

6 اكتوبر 30 16

بنهــــا 30 18

دمنهور 28 17

وادى النطرون 29 16

كفر الشيخ 29 18

المنصورة 29 17

الزقازيق 31 18

شبين الكوم 30 17

طنطا 29 17

دمياط 25 16

بورسعيد 24 16

الإسماعيلية 30 17

السويس 30 16

العريش 26 17

رفح 25 17

رأس سدر 31 21

نخل 27 14

كاترين 25 12

الطور 28 20

طابا 27 19

شرم الشيخ 32 22

الاسكندرية 26 16

العلمين 25 15

مطروح 25 16

السلوم 30 15

سيوة 33 14

رأس غارب 31 22

الغردقة 32 22

سفاجا 33 23

مرسى علم 33 23

شلاتين 32 21

حلايب 29 20

أبو رماد 31 21

رأس حدربة 29 22

الفيوم 30 17

بني سويف 30 17

المنيا 31 18

أسيوط 32 17

سوهاج 32 20

قنا 34 22

الأقصر 35 21

أسوان 34 22

الوادى الجديد 34 20

أبوسمبل 35 23