أخبار التوك شو| تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. وعاصفة شمسية نادرة تضرب الأرض

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا ودوليًا، ونرصد لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:



عصام الشوالي يعلن توقعاته لمباراة الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا.. فيديو

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان :" عصام الشوالي يتوقع من سيكون صاحب "القاضية ممكن" في مباراة النهائي بين الأهلي والترجي: "يمكن رودريجو"".





سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم 14 مايو 2024

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم، الثلاثاء 14 مايو 2024.



أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024 فى مصر

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 14-5-2024.



تصل لـ40.. الأرصاد تحذر المواطنين من موجة ارتفاعات جديدة في هذا الموعد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن أجواء الطقس حاليا ربيعية، وقيم درجات الحرارة خلال فترة النهار تعتبر أقل من المعدل الطبيعي لمثل هذا الوقت من العام، ومن المفترض أن تتجاوز ال30 درجة مئوية.



الأونروا: ما يقارب 450 ألف شخص نزحوا من رفح الفلسطينية

عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية”، خبرا عاجلا، حيث أعلنت وكالة الأونروا، أن ما يقارب 450 ألف شخص نزحوا من رفح الفلسطينية منذ السادس من الشهر الجاري.



عاصفة شمسية نادرة تضرب الأرض .. تفاصيل

قال الدكتور تحسين شعلة، الخبير البيئي وأستاذ التكنولوجيا الحيوية، إن الشمس عبارة عن كرة ملتهبة من الغازات تتكون من الهيدروجين والهيليوم وباقي من العناصر، مشيرا إلى ان النقطة المركزية فى الشمس درجة حرارتها 15 مليون درجة.



بكرة فيه شبورة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد من بعد يوم الخميس التأثر بكتل هوائية صحراوية، وسيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة خلال فترة النهار.



خبيرة تربوية تحذر من إدمان المخدرات الإلكترونية.. «يسبب هياجا عصبيا»

قالت الدكتورة ولاء شبانة، استشاري الصحة النفسية والعلوم السلوكية والخبير التربوي، إن الإدمان ينقسم إلى شقين، الأول يتمثل في الديمومة على فعل أمر معين مثل إدمان سماع الموسيقى أو قراءة القرآن وهكذا «التعود على الشئ»، أما الشق الثاني والذي يمثل خطورة كبيرة وهي إدمان المخدرات الإلكترونية أو الإدمان الرقمي «السوشيال ميديا»، واصفة هذا النوع بـ«كارثة».



الطاهري: مصر مارست قوة الحكمة منذ انفجار الوضع في 7 أكتوبر

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة، إن مصر مارست ما يمكن تسميته قوة الحكمة منذ اندلاع وانفجار هذا المشهد في 7 أكتوبر، وتصدت لعميات التهجير القسري بكل قوة في الأراضي الفلسطينية، وتصدت لتهجير الفلسطينيين إلى خارج فلسطين أو داخل الأراضي الفلسطينية.