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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم 14 مايو 2024

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" تقريرًا مفصلًا عن أسعار  الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم، الثلاثاء 14 مايو 2024.


 أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم  
سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.10 جنيه للبيع، و47.00 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم
سعر اليورو 51.81 جنيه للبيع، و51.70 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم 
سعر الجنيه الإسترليني 59.10 جنيه للبيع، و59.98 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم 
سعر الريال السعودي 12.55 جنيه للبيع، و12.53 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم 
سعر الدينار الكويتي 153.17  جنيه للبيع، و152.82 جنيه للشراء.

أسعار الدولار سعر الدولار سعر اليورو سعر الجنيه الاسترليني سعر الريال السعودى سعر الدينار الكويتي

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