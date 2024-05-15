إعلان الاستنفار العام في إقليم دارفور

أعلن حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، اليوم الأربعاء، الاستنفار العام في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور بعد ورود معلومات عن نية الدعم السريع اجتياح المدينة ونهبها واستباحتها.

وذكر حاكم دارفور في بيان على منصة إكس "من طرفنا نعلن استنفارا عاما للدفاع عن الأنفس البريئة وممتلكات المواطنين في الفاشر".

استنفار عام في دارفور

وقال أيضا "التحرك من أجل الدفاع عن النفس والمال والعِرض أمر تكفلت به كل القوانين السماوية والأرضية".

فيما بارك الانتصار علي الجنجويد في الفاشر معلنا التعبئة العامة لمواطني دارفور ضد مليشيات الأمكواك القادمون من دول الجوار حيث قال" نحن علي أبواب الحرب الشاملة معنويات في السماء والحماس فووق والنصر حليفنا قوتكم في وحدتكم رفعت الاقلام وجفت الصحف وهكذا من بيش.