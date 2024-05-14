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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حميدتي يتلقى اتصالا من المفوض الأممي لحقوق الإنسان.. تفاصيل

دقلو
دقلو

أكد محمد حمدان دقلو، قائد الدعم السريع، اليوم الثلاثاء، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من فولكر تورك المفوض الأممي لحقوق الإنسان، بشأن آخر مستجدات الأزمة في السودان.

وقال دقلو الشهير بـ"حميدتي"، إنه ناقش مع المسئول الأممي الأوضاع الراهنة بالسودان والظروف التي تواجه المدنيين وتوفير الحماية لهم، إلى جانب توصيل المساعدات الإنسانية للمحتاجين.

وأضاف حميدتي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" "أكدت للسيد تورك احترام والتزام قوات الدعم السريع بتعهداتها بموجب قواعد ومبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومراعاة الاحتياجات الإنسانية وحماية المدنيين، والتعاون الكامل مع المنظمات الإنسانية العاملة لتوصيل المساعدات للمدنيين في جميع مناطق السودان".

وتابع "أكدتُ له أننا كنا ولا زلنا وسوف نظل دعاة سلام، لم نشعل الحرب، ولا نرغب في استمرارها أو توسعتها، وأن السلام يحتاج إلى إرادة حقيقية، وهي ليست متوفرة لدى الطرف الآخر".

يذكر أن وزير الخارجية السوداني، أعلن تمسك الخرطوم بمنبر جدة، مؤكدا أنه  لن يسمح لأي منبر آخر أن يهدم منبر جدة للحوار السوداني.

وأشار "عوض" إلى أن أي حوار لن ينجح دون التزام الدعم السريع، مشيرا إلى أنه لا مانع لدى السودان من العودة إلى مباحثات جدة.

وأوضح الوزير السوداني الذي تولى منصبه، آواخر شهر أبريل الماضي، أن السودان مستمر بدعم المجهود الحربي للقوات المسلحة لدحر الدعم السريع.

يأتي ذلك في ظل استمرار الأزمة السودانية، التي اندلعت في منتصف أبريل من العام الماضي بعد اشتعال القتال بين الجيش السوداني والدعم السريع، ما تسبب في مقتل عشرات الآلاف من الشعب السوداني، الذي نزح منه الملايين إلى دول الجوار.

محمد حمدان دقلو ميليشيات الدعم السريع فولكر المفوض الأممي لحقوق الإنسان الأزمة في السودان

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