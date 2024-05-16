العالم الهولندي يثير الذعر مجددا.. وقوع زلازل عنيفة في هذا الموعد

أثار عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوجربيتس، الجدل مجددا بعد تحذيره الأخير من زلازل وشيكة ستقع حسب توقعاته الأسبوع القادم.. فما القصة؟

يُذكر أن العالم الهولندي فرانك هوجربيتس اشتهر منذ الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا فبراير الماضي، وتسبب بمقتل نحو 50 ألف شخص، حيث كان قد توقعه قبل حدوثه بثلاثة أيام، وربط حدوثه بهندسة الكواكب الحرجة وقتها.

وكذلك توقع هوغربيتس زلزال المغرب في سبتمبر الماضي الذي أودى بحياة 3 آلاف شخص. كما توقع عدة زلازل متزامنة هزت الأرض خلال الشهور والأسابيع الماضية، وكان قد حذر منها مسبقا.

تحذير عالم الزلازل الهولندي

شارك عالم الزلازل الهولندي عبر حسابه على منصة "إكس"، أمس الأربعاء، فيديو نقلا عن الهيئة الفلكية SSGEOS التي يرأسها يشرح فيه إمكانية وقوع هزات أرضية في الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أنها قوية وقد تصل إلى 7 أو 8 درجات.

وقال في المقطع المصور، إنه من المرجح أن يؤدي التقارب بين هندسة الكواكب والقمر في الفترة بين 17 إلى 18 مايو الجاري وحتى في الفترة من 22 إلى 23 مايو إلى وقوع زلازل عنيفة.

ومن المحتمل أن تصل قوتها إلى 7 إلى 8 درجات على مقياس ريختر، وتعتبر الزلازل التي تفوق الدرجة السابعة في الأغلب زلازل مدمرة.

كما توقع استمرار النشاط الزلزالي المتزايد في الأسبوع الأخير من شهر مايو، لكنه لم يشير إلى المناطق حتى الآن.

من هو فرانك هوجيربيتس؟

فرانك هوجيربيتس هو باحث وخبير جيولوجي هولندي الجنسية، يهتم بأمور الزلازل والبراكين، حيث نال شهرة واسعة خلال السنوات الماضية بسبب توقعاته بشأن الهزات الأرضية والزلازل، التي صحت العديد منها.

لفت هوجيربيتس الانتباه في فبراير 2019 عندما توقع احتمالية وقوع زلزال ضخم، وتطابقت تكهناته مع زلزال الإكوادور الذي وقع في الأسبوع ذاته الذي توقع فيه «فرانك» أوصاف الزلزال المحتمل، وبلغت قوته حينها 7.5 درجة على مقياس ريختر.

هذا بالإضافة إلى توقعاته الأخيرة بشأن زلزال تركيا الشهير والتي تحققت بالفعل، حيث تعتمد توقعاته على برنامج Solpage، الذي قام بإنشائه من دافع ولعه بالنظام الشمس وحركة الكواكب، وأيضًا مهارة والده في هندسة الكمبيوتر والتقنيات المعلوماتية.

يساعد هذا البرنامج، الباحث الهولندي، في رؤية حركات الأجسام والكواكب في الفضاء واستخراج بعض التنبؤات.