الرئيس السيسي: مصر متمسكة بموقفها الثابت في رفض تصفية القضية الفلسطينية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، خلال القمة العربية الـ 33 إن القمة تنعقد في ظرف تاريخي دقيق تمر به منطقة الشرق الأوسط.

وجدّد الرئيس السيسي خلال كلمته في القمة العربية المقامة في العاصمة البحرينية المنامة تأكيده على تمسك مصر بموقفها الثابت في رفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين، لافتاً إلى أن إسرائيل مستمرة في التهرب من مسئولياتها.



وقال الرئيس السيسي إن التاريخ سيتوقف طويلًا أمام حرب قطاع غزة ويسجل مأساة كبرى عنوانها قتـ.ـل وتجويع أبنائه، مضيفاً أنه مخطئ من يظن أن سياسة "حافة الهاوية" يمكن أن تحقق المكاسب.

ووجّه الرئيس المصري، نداءً صادقًا للمجتمع الدولي بأن ثقة شعوب العالم بالعدالة تهتز، العدل لا يجب أن يتجزأ وحياة الفلسطينيين لا تقل أهمية عن حياة الآخرين.

واختتم الرئيس السيسي كلمته بأنه، من حق الفلسطينيين إقامة دولتهم المستقلة على حدود 67.

