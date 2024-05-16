أحمد سعد يبرز شجاعته في إعلان أورانج الجديد دون الاستعانة بدوبلير.. شاهد

يظهر أحمد سعد في بطولة إعلان أورانج الجديد "كارت الكبير مغطي على الكل".

يقدم هذا الإعلان لمحة جديدة ومبتكرة عن قدراته الفنية والجسدية، بدون الاستعانة بدوبلير أو تأثيرات خاصة، قام أحمد سعد بأداء جميع المشاهد المذهلة والخطيرة بنفسه، مما يضفي الإثارة والتشويق على الإعلان ويظهر قوة كارت الكبير في التغلب على التحديات.

تعكس مشاهد الإعلان روح المغامرة والتحدي التي تميز الشباب وتشجعهم على تجربة الكارت.

إعلان أورانج يستمر في رحلته الإبداعية من خلال اختيار رسالة تسويقية قوية وتفاصيل دقيقة تعزز الأهداف المرجوة.

تعكس كلمات أغنية "كارت الكبير.. مغطي على الكل" ريادة أورانج في مجال الاتصالات وقوة شبكتها وانتشارها.

تقدم أورانج باقات وعروضا تلبي تطلعات العملاء وتوفر خدمات اتصالات ممتازة بأسعار مناسبة.

كما تقدم عرضًا مغريًا يشجع العملاء على شراء الكارت من خلال توفير وحدات وصلاحية إضافية عند الشحن.