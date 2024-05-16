عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أحمد سعد يبرز شجاعته في إعلان أورانج الجديد دون الاستعانة بدوبلير.. شاهد

صدى البلد

يظهر أحمد سعد في بطولة إعلان أورانج الجديد "كارت الكبير مغطي على الكل". 

يقدم هذا الإعلان لمحة جديدة ومبتكرة عن قدراته الفنية والجسدية، بدون الاستعانة بدوبلير أو تأثيرات خاصة، قام أحمد سعد بأداء جميع المشاهد المذهلة والخطيرة بنفسه، مما يضفي الإثارة والتشويق على الإعلان ويظهر قوة كارت الكبير في التغلب على التحديات.

 تعكس مشاهد الإعلان روح المغامرة والتحدي التي تميز الشباب وتشجعهم على تجربة الكارت.

إعلان أورانج يستمر في رحلته الإبداعية من خلال اختيار رسالة تسويقية قوية وتفاصيل دقيقة تعزز الأهداف المرجوة. 

 

تعكس كلمات أغنية "كارت الكبير.. مغطي على الكل" ريادة أورانج في مجال الاتصالات وقوة شبكتها وانتشارها.

 تقدم أورانج باقات وعروضا تلبي تطلعات العملاء وتوفر خدمات اتصالات ممتازة بأسعار مناسبة. 

كما تقدم عرضًا مغريًا يشجع العملاء على شراء الكارت من خلال توفير وحدات وصلاحية إضافية عند الشحن.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أبو ريدة يطالب بيراميدز بإقناع الشيبي بالتنازل عن قضية الشحات

4 جنيهات رسميًا|مفاجأة سارة بشأن الدولار بعد وصول الدفعة الثانية من رأس الحكمة

رحلة الصحراء.. تطورات جديدة في قضية فتاة أوبر نبيلة عوض

طلب عاجل لشيكابالا من الجهاز الفني للزمالك قبل مباراة نهضة بركان

رضا عبد العال يفتح النار على إمام عاشور وزيزو بسبب المنتخب

يمثل خطورة على الأهلى.. شوبير: قيادي بالزمالك عرقل ضم مهاجم الترجي للأبيض

شاومينج ينشر امتحان عربي الإعدادية بالقاهرة.. ويؤكد: جار الحل

صدمة قوية لـ محمد صلاح قبل انضمامه لمعسكر منتخب مصر في يونيو

ترشيحاتنا

أبو الغيط: القضية الفلسطينية هيمنت بشكل كامل على أعمال القمة العربية

افتتاح فعاليات المؤتمر الطبي السنوي الثاني لمستشفى مصر للطيران .. صور

وزير الخارجية البحريني يطالب بتحقيق دولي في الاعتداءات على الشعب الفلسطيني

عربية.. مفاجآت في عروض أحمد حجازي بعد رحيله عن اتحاد جدة

وزير الشباب والرياضة يطلق المشروع القومي لتدريب المنتخبات الوطنية| فيديو

كل ما تريد معرفته عن فضل الأضحية وشروطها وأحكامها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة كلاسيكية.. نور الزاهد تثير الجدل بظهورها

تسبب أخطر الأمراض.. تحذير عاجل من أطعمة الكولاجين

لوك ومكياج غريب.. ياسمين عبد العزيز تشعل السوشيال ميديا

حركة واحدة هتخلى الطعم جبار.. أسرار طريقة عمل محشي الباذنجان

فيديو

اليوم بداية الموجة الحارة.. اعرف درجات الحرارة وحالة الطقس

أطول إجازة رسمية .. موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات فلكيًا في مصر

الدولار يتراجع من جديد .. وهذا سعر الذهب عيار 21 الآن

الموج الأحمر-7.. اقتحام جزيرة ساحلية تحت غطاء نيران القوات الجوية بمشاركة مصر و4 دول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الدراما والبرامج التلفزيونية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: دعوة للتأمل في الزهور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هروب ديكارت! في الطريق إلى معرفة جديدة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-