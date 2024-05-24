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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

النهائي الإفريقي| الأهلي يفتقد نجم الفريق.. وحقيقة إصابة عبدالمنعم ومحمد هاني قبل موقعة الترجي

صدى البلد

يواصل عمرو السولية، لاعب وسط النادي الأهلي، برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية قبل مواجهة فريق الجونة في بطولة الدوري. يتم التأهيل تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، حيث يتميز هذا البرنامج بالتركيز على تقوية العضلات المصابة وضمان عدم تكرار الإصابة في المستقبل. كان هذا التأهيل يحدث في ملعب التتش، مما يضمن متابعة دقيقة من قبل الطاقم الطبي.

تأثير الإصابة على مشاركة السولية في مواجهة  الترجي

أفاد أحمد جاب الله، طبيب الفريق، بأن فرص لحاق السولية بمباراة الإياب أمام الترجي في نهائي دوري الأبطال ضعيفة. تأتي هذه التصريحات بعد أن أجرى اللاعب فحوصات طبية مكثفة أثبتت حاجته لمزيد من الوقت للتعافي الكامل. هذا الوضع يشكل تحدياً كبيراً للمدرب السويسري مارسيل كولر، الذي كان يعول على خبرة السولية في المباريات الكبيرة.

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استعدادات الأهلي لمواجهة الترجي في نهائي دوري الأبطال

عاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى تدريباته يوم الثلاثاء، عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق بعد العودة من تونس ومواجهة الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا. كانت المباراة الأولى قد أقيمت على ملعب رادس وانتهت بالتعادل السلبي، مما يجعل مباراة الإياب على استاد القاهرة الدولي حاسمة.

مارسيل كولر يقوم بتجهيز لاعبيه بدنيًا ونفسيًا لموقعة الإياب، سعيًا للفوز وحصد اللقب الثاني عشر في تاريخ النادي، وللمرة الثانية على التوالي. تأتي هذه التحضيرات في إطار خطة شاملة تتضمن تدريبات بدنية وفنية مكثفة، بالإضافة إلى جلسات تحفيزية لرفع معنويات اللاعبين.

حقيقة إصابة محمد عبد المنعم ومحمد هاني

كشفت مصادر بالنادي الأهلي حقيقة الإصابات التي تعرض لها ثنائي الفريق محمد عبد المنعم ومحمد هاني، حيث ترددت أنباء عن إصابتهما في مران الفريق وغيابهما عن المباراة. أكدت المصادر أن محمد عبد المنعم جاهز ولا يعاني من أي إصابات ويشارك في التدريبات بصورة طبيعية، بينما شارك محمد هاني في مران أمس وشعر بألم بسيط لن يعيقه من المشاركة في المباراة القادمة.

تفاصيل المران الأخير قبل مواجهة الترجي

أدى الفريق مرانه الأخير أمس على استاد القاهرة الدولي، وبدأ المران بفقرات بدنية تحت قيادة أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل تنفيذ العديد من الفقرات الخططية المتنوعة التي أشرف عليها المدرب مارسيل كولر والطاقم المعاون. تم التركيز خلال المران على التحركات التكتيكية واستغلال الفرص الهجومية، بالإضافة إلى تعزيز الجوانب الدفاعية لضمان تأمين الشباك من الأهداف.

الأهمية النفسية والبدنية للاستعدادات النهائية

تلعب الاستعدادات النفسية دوراً حاسماً في مثل هذه المباريات الهامة. يتضمن البرنامج التحفيزي للاعبين جلسات نفسية تهدف إلى تخفيف الضغط النفسي وزيادة الثقة بالنفس، بالإضافة إلى تعزيز الروح الجماعية والانتماء للنادي. كما يتم التركيز على التغذية السليمة والراحة الكافية لضمان جاهزية بدنية مثلى.

آمال جماهير الأهلي في تحقيق اللقب وهزيمة الترجي

تترقب جماهير النادي الأهلي بفارغ الصبر مواجهة الإياب على استاد القاهرة الدولي، حيث تأمل في تحقيق اللقب الثاني عشر في تاريخ النادي. تعتبر هذه المباراة فرصة ذهبية لتأكيد هيمنة الأهلي على الساحة الإفريقية وإضافة لقب جديد إلى خزائن النادي.

سيشهد ملعب القاهرة حضوراً جماهيرياً كبيراً، مما يشكل دافعاً إضافياً للاعبين لتقديم أفضل ما لديهم وتحقيق الانتصار. الجمهور الأحمر دائماً ما كان السند الأكبر للفريق في الأوقات الصعبة، ومن المتوقع أن يكون له دور كبير في دعم اللاعبين خلال المباراة.

في الختام، يبقى التحدي الأكبر أمام مارسيل كولر ولاعبي الأهلي هو تقديم أداء متميز وتحقيق الفوز في المباراة النهائية. الاستعدادات المكثفة على الصعيدين البدني والنفسي، بالإضافة إلى الدعم الجماهيري الكبير، كلها عوامل تساهم في تحقيق هذا الهدف.

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