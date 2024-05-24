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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

على 30 عاماً| طرح وحدات سكنية تمليك في عدة محافظات.. تسهيلات للمواطنين

صور ارشيفية
صور ارشيفية

في إطار جهود الدولة المستمرة لتوفير السكن اللائق للمواطنين، زفَّ اللواء مهندس وليد البارودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، بشرى سارة للمواطنين بشأن طرح وحدات سكنية جديدة في مدينة العاشر من رمضان.

طرح وحدات سكنية جديدة في العاشر من رمضان

أعلن اللواء مهندس وليد البارودي عن خطة الهيئة لطرح وحدات سكنية جديدة في مدينة العاشر من رمضان خلال شهر يونيو المقبل. هذه الوحدات ستكون بنظام التمويل العقاري، بفائدة تبلغ 3% فقط وعلى مدار 30 عامًا، مما يجعلها فرصة ذهبية للمواطنين الباحثين عن السكن المستدام والميسر.

تفاصيل نظام التمويل العقاري

أوضح البارودي خلال حديثه مع الإعلامية منى العمدة في برنامج "هنا الجمهورية الجديدة" الذي يُذاع على قناة النهار، أن مقدم الحصول على الوحدة السكنية يصل إلى 20% من قيمة الوحدة. هذا النظام يسهم في تسهيل عملية التملك وجعلها في متناول الجميع، بغض النظر عن إمكانياتهم المادية.

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التعاون مع بنك الإسكان والتعمير

كما أضاف البارودي أن الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان تستعد لتوقيع بروتوكول تعاون مع بنك الإسكان والتعمير لتمويل الفائزين بالوحدات السكنية في مدينة العاشر من رمضان. هذا التمويل سيكون بفائدة تصل إلى 3% مع تسهيلات في السداد تصل إلى 30 عامًا، مما يوفر للمواطنين خيارات مرنة ومريحة للدفع.

الوحدات كاملة التشطيب دون قيود أو شروط

أكد اللواء وليد البارودي أن الوحدات السكنية التي سيتم طرحها للمواطنين ستكون كاملة التشطيب، وهو ما يضمن توفير سكن جاهز للسكن فوراً. وشدد على أن حق الحصول على وحدة سكنية مكفول لأي مواطن دون أي قيود أو شروط مسبقة، حتى في حالة حصوله على وحدات سكنية مدعمة من الدولة من قبل.

طرح وحدات سكنية جديدة في عدة مدن

وفي سياق متصل، أعلن البارودي أنه سيتم طرح وحدات سكنية جديدة بعدد من المدن الجديدة في 10 يونيو المقبل، منها: القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، والعاشر من رمضان، وبدر، والسويس. هذه الوحدات ستكون بنظام القرعة، مما يضمن العدالة والشفافية في عملية التوزيع.

النظام العادل لتوزيع الوحدات السكنية

أوضح البارودي أن نظام القرعة الذي سيتم اتباعه في توزيع الوحدات السكنية يهدف إلى تحقيق العدالة بين جميع المتقدمين. كما أكد أن المواطنين يحق لهم التقدم للحصول على وحدة سكنية دون أي قيود أو شروط مسبقة، حتى في حالة حصولهم على وحدات سكنية مدعمة من الدولة في السابق.

تحقيق العدالة في الإسكان

شدد البارودي على أن الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان تضع مصلحة المواطنين في مقدمة أولوياتها. لذلك، تعمل الهيئة على توفير السكن المناسب للجميع دون تمييز، وضمان حصول كل مواطن على حقه في السكن الكريم.

آفاق جديدة للمستقبل

إن طرح هذه الوحدات السكنية الجديدة بنظام التمويل العقاري وبفوائد منخفضة يعكس رؤية الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة للمواطنين. هذه الخطوة تعزز من الثقة في السياسات الحكومية الرامية إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير السكن الملائم للجميع.

إن طرح الوحدات السكنية الجديدة يمثل خطوة هامة نحو تحسين الوضع السكني في مصر وتوفير سكن ملائم لجميع المواطنين. تعكس هذه المبادرة التزام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين وتوفير بيئة سكنية صحية ومستقرة. نأمل أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

السكن مدينة العاشر بشرى سارة الوحدات السكنية التمويل العقاري القاهرة الجديدة

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