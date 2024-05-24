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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

صدمة فى سوق المعدن الاصفر| انهيار أسعار الذهب بعد تثبيت البنك المركزى لسعر الفائدة.. تفاصيل

الذهب
الذهب

يشهد سعر الذهب في مصر تحركات مستمرة، لا سيما عقب قرارات البنك المركزي المصري بشأن السياسة النقدية. في هذا التقرير، سنلقي نظرة شاملة على آخر التطورات في أسعار الذهب في محلات الصاغة، وأسباب هذا التراجع، بالإضافة إلى تداعيات قرارات البنك المركزي المصري على السوق المحلي.

أسعار الذهب في محلات الصاغة

فيما يلي نستعرض آخر تحديث لأسعار الذهب في محلات الصاغة بمصر، وفقًا لمنصة "آي صاغة" المتخصصة في نشر أسعار الذهب عبر الإنترنت:

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة نحو 3135 جنيهاً، مقابل 3160 جنيهاً في صباح التعاملات، مما يعكس تراجعًا ملحوظًا في الأسعار.

سعر الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في محلات الصاغة نحو 3582 جنيهاً، مقابل 3611 جنيهاً منذ بداية التعاملات، ليواصل بذلك اتجاهه التنازلي.

سعر الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18 فقد سجل اليوم نحو 2687 جنيهاً، مقابل 2708 جنيهاً في بداية التعاملات، مما يظهر تراجعًا في الأسعار بنسبة طفيفة.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة والأسواق نحو 25080 جنيهاً، مقابل 25280 جنيهاً منذ بداية التعاملات، مما يشير إلى انخفاض ملموس.

سعر الذهب العالمي

على الصعيد العالمي، بلغ سعر أونصة الذهب نحو 2341 دولاراً، مسجلاً تراجعاً قدره 25 دولاراً منذ بداية التعاملات.

قرارات البنك المركزي المصري وتأثيرها على أسعار الذهب

تثبيت سعر الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة عند مستوياتها الحالية يوم الخميس 23 مايو 2024. يعد هذا القرار هو الأول من نوعه خلال العام الجاري بعد اجتماعين للجنة. وقد تم الإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك عند 27.25%، 28.25%، و27.75% على الترتيب، بالإضافة إلى تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

أسباب التثبيت

قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة جاء بناءً على تقديرات اقتصادية ومراقبة دقيقة للوضع المالي والاقتصادي في البلاد. هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على استقرار السوق وتجنب التضخم المفرط الذي يمكن أن يؤثر سلبًا على الاقتصاد.

تداعيات محضر لجنة السوق المفتوحة بالفيدرالي الأمريكي

قلق بشأن التضخم

أظهر محضر لجنة السوق المفتوحة بالفيدرالي الأمريكي قلقًا متجددًا بشأن التهديد المستمر للتضخم. وأشار أعضاء اللجنة إلى أن الأمر استغرق وقتًا أطول مما كان متوقعًا حتى يكتسبوا ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو المعدلات المستهدفة.

إمكانية رفع أسعار الفائدة مجددًا

كشف المحضر أيضًا أن بعض أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي قالوا إنه إذا زادت ضغوط التضخم، فقد يضطر البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى. وذكر العديد من المشاركين في المحضر رغبتهم في تشديد السياسة بشكل أكبر في حالة تجسد مخاطر التضخم بطريقة تجعل مثل هذا الإجراء مناسبًا.

تأثير قرارات السياسة النقدية على السوق المصري

استقرار الأسواق المالية

قرارات البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة تلعب دورًا كبيرًا في استقرار الأسواق المالية في البلاد. هذه الخطوة تسهم في الحفاظ على ثقة المستثمرين وتجنب التقلبات الحادة التي قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.

تأثير على أسعار الذهب

تعتبر قرارات تثبيت سعر الفائدة عاملًا مؤثرًا في تحركات أسعار الذهب. عندما يتم تثبيت الفائدة، قد ينعكس ذلك على استقرار أسعار الذهب نسبيًا، حيث تتوازن توقعات التضخم والمخاطر الاقتصادية.

التحليل الفني لأسعار الذهب

تحليل اتجاهات السوق

تشير البيانات الحالية إلى وجود اتجاه تنازلي في أسعار الذهب، مما يعكس التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية. يستند التحليل الفني إلى مجموعة من العوامل مثل معدلات التضخم، السياسات النقدية، والتوترات الجيوسياسية.

توقعات الأسعار المستقبلية

من المتوقع أن تظل أسعار الذهب تحت تأثير تقلبات السوق، خاصة في ظل التغيرات المستمرة في السياسة النقدية على الصعيدين المحلي والعالمي. يمكن أن يؤدي استمرار الضغوط التضخمية إلى مزيد من التذبذب في أسعار الذهب.

 

في الختام، يعكس التقرير  حول أسعار الذهب في محلات الصاغة والتأثيرات المباشرة لقرارات البنك المركزي المصري والسياسات النقدية العالمية على السوق المحلي. تظل توقعات أسعار الذهب مرتبطة بالتطورات الاقتصادية المستقبلية والإجراءات التي تتخذها البنوك المركزية لضبط الأسواق المالية.

الذهب البنك المركزي السياسة النقدية السوق الفائدة الفيدرالى الامريكى

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