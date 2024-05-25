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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس السيامة الكهنوتية للشماس چواو جبريال|صور

الانبا ابراهيم إسحاق
الانبا ابراهيم إسحاق

ترأس أمس، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس السيامة الكهنوتية للشماس چواو جبريال، باسم الأب چواو، وذلك بكاتدرائية السيدة العذراء سيدة مصر، بمدنية نصر.

شارك في الاحتفال أصحاب النيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، كما شارك أيضًا عدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، وأسرة الكاهن المحتفى به.

المحبة الحقيقة ليست مجرد عواطف

في كلمة العظة، أشار الأب البطريرك إلى كلمة الرب يسوع لبطرس "اتحبني"، لأن المحبة الحقيقة ليست مجرد عواطف، لكنها فعل يومي، لذلك علينا أن نكون شهودًا للمسيح، مختتمًا كلمته للأب جواو قائلًا: اتكل على نعمة الرب، وهي تكمل معك كل ضعف وأن الله الذي عمل فيك هو الذي يواصل معاك، لتكون إضافة مثمرة للكنيسة.

وعقب كلمة العظة، أقيمت مراسم السيامة الكهنوتية للشماس جواو جبريال، الذي شكر كافة الحاضرين، لمشاركتهم في احتفال اليوم، معبرًا عن امتنانه لجميع من رافقوه، خلال مسيرته التكوينية.

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