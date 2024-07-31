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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وفاة عبد الرحمن نجل عبد الحميد الدبيبة في تركيا

عبد الرحمن نجل عبد
عبد الرحمن نجل عبد الحميد الدبيبة

أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الأربعاء، بوفاة عبدالرحمن نجل عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية (المنتهي ولايتها) في تركيا.

وقالت وسائل الإعلام الليبية، إن عبد الرحمن نجل عبد الحميد الدبيبة توفي في أحد المستشفيات في تركيا صباح اليوم إثر عارض صحي أصابه خلال الأيام الماضية.

وتعتبر حكومة عبد الحميد الدبيبة التي تدعي حكومة الوحدة الوطنية الليبية، منتهي ولايتها وغير معترف بها لدي البرلمان الليبي وعند المجتمع الدولي.

وعلى جانب آخر، ذكر موقع “أفريكا - إنتليجينس” أن شركة أمينتم الأمريكية تعمل على إضفاء الطابع المهني على الجماعات المسلحة في طرابلس ضمن استراتيجيتها الأمنية في ليبيا.

ويقول التقرير إن "عناصر من شركة المقاولات العسكرية الأمريكية وصلوا إلى ليبيا بموجب اتفاق مع رئيس الوزراء منتهية ولايته الدبيبة، لتوفير التدريب لعدة مجموعات مسلحة في العاصمة طرابلس".

وبحسب الموقع الفرنسي، يتم تنسيق جهود التدريب بين شركة أمينتم ووزارة الخارجية الأمريكية، "بهدف توحيد هذه الفصائل المسلحة المختلفة وتكليفها بتأمين الحدود وبعمليات نزع السلاح. ولا يتم تنفيذ هذا العمل تحت رعاية القيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم)".

ويشير التقرير إلى أنه "يمكن أن يوفر دعم الولايات المتحدة لهذه الجماعات المسلحة الليبية شريان حياة سياسياً للدبيبة، الذي يواجه دعوات من العديد من السياسيين الليبيين للتنحي وإفساح المجال أمام حكومة جديدة.

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