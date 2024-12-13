اقتصادية النواب: الحرف اليدوية تعزز الاستقلالية الاقتصادية وتحسن مستوى المعيشة

قال علي الدسوقي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن صناعة الحرف اليدوية من أهم القطاعات الاقتصادية التى تحظى بأهمية كبيرة فى تنمية الاقتصاد، حيث تساهم بشكل كبير فى تعزيز النمو الاقتصادى وتحقيق الاستقرار المالى للدولة.

توفر فرص عمل كبيرة للسكان

وأضاف “الدسوقي” لـ صدى البلد، أن الحرف اليديوية تعتبر من أقدم الصناعات التى تعود إلى العصور القديمة، وتم تطويرها وتعزيزها على مر العصور لتصبح جزءًا هامًا من الثقافة والتراث الوطني لكونها توفر فرص عمل كبيرة للسكان المحليين، وتعمل على تعزيز الاستقلالية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة للعديد من العمال بالإضافة إلى ذلك، تساهم هذه الصناعة فى تنشيط الاقتصاد المحلى من خلال زيادة الإنتاج والتصدير.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن زيادة الإنتاج والتصدير تؤدى إلى زيادة الإيرادات المالية للدولة وتحسين الميزان التجارى، فيما تعتبر صناعة الحرف اليدوية أيضًا وسيلة فعالة للحفاظ على التراث الثقافى والتقاليد الشعبية فهى تساهم فى الحفاظ على المهارات التقليدية والتقنيات اليدوية التى تم توريثها عبر الأجيال. وبفضل هذه الصناعة، يتم الحفاظ على الهوية الثقافية للشعوب ويتم تعزيز الوعى بالتراث والثقافة المحلية.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء معرض تراثنا للحرف اليدوية التراثية، بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع.

ويطلق جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية في النسخة السادسة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



وكان قد أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن معرض تراثنا يشهد سنوياً مشاركة عربية واسعة تعزز التعاون الاقتصادي والثقافي بين هذه الدول حيث يستضيف عدداً من الدول العربية التي تعرض مجموعة متنوعة من الحرف اليدوية والتراثية التي تعكس ثراء التراث العربي وتنوعه.

وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن معرض تراثنا الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وينظمه الجهاز يشهد مشاركة مميزة لدولة الجزائر الشقيقة، مضيفا أن ذلك يأتي في إطار التعاون المستمر بين الدولتين خاصة فيما يتعلق بدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة بالإضافة إلى مشاركة 7 دول أخري في دورة المعرض هذا العام وهم الإمارات والسعودية والبحرين وتونس والهند وباكستان ولاتفيا.