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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

بتكوين تتجه لتحقيق أطول سلسلة مكاسب أسبوعية في 3 سنوات

بيتكوين
بيتكوين
وكالات
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تتجه بتكوين إلى الصعود للأسبوع السابع على التوالي، وسط تفاؤل متزايد بوجود إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب الداعمة للعملات المشفرة، ما يعزز ما ستكون أطول سلسلة مكاسب منذ أكثر من 3 أعوام.

كانت آخر مرة سجلت فيها بتكوين سلسلة مكاسب أسبوعية بهذا الطول خلال سبتمبر 2021، عندما شهدت ما تبين لاحقاً أنه فقاعة انفجرت في العام التالي. بلغت العملة المشفرة الأكبر ذروتها عند 69 ألف دولار تقريباً في نوفمبر 2021، قبل أن تهبط إلى ما يزيد قليلًا عن 15 ألف دولار بعد عام نتيجة سلسلة من الفضائح والإفلاسات في القطاع. منذ فوز ترمب بالانتخابات الرئاسية خلال نوفمبر الماضي، ارتفعت بتكوين بنحو 50%.

قال ستراهينيا سافيتش، رئيس قسم البيانات والتحليلات في  شركة "فرنت فاينانشال" (FRNT Financial): تأييد ترمب للعملات المشفرة قلّل من المخاطر المرتبطة بالشؤون التنظيمية وما لحق بسمعتها. بدأت المؤسسات المالية الأميركية الكبرى تحصل على ضوء أخضر للمشاركة في تلك السوق ما جعل الأسواق تبدأ في وضع هذا العامل المحرك الجديد في الحسبان".

إدارة أمريكية داعمة

ساعدت أيضاً ترشيحات ترمب لشخصيات مؤيدة للعملات المشفرة ضمن إدارته المقبلة في دعم الأسواق. تجاوزت بتكوين حاجز 100 ألف دولار لأول مرة خلال 5 ديسمبر الحالي بعد أن رشح ترمب بول أتكينز لرئاسة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

وبلغ أعلى مستوى قياسي عند 103800 ألف دولار في اليوم ذاته.

بتكوين ترمب الأسواق العملة المشفرة لعملات المشفرة لبورصات الأميركية

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