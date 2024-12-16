أصعب نوات الشتاء.. الفيضة الصغرى تصل آخر الأسبوع وهذا ما تفعله بالطقس

تشهد الإسكندرية حالة من التغيرات خلال النصف الثاني من ديسمبر، فيما يعرف باسم "نوة الفيضة الصغرى"، والتي يفيض فيها البحر، وتبدأ نهاية الأسبوع الجاري، فما هي صفاتها والظواهر الجوية المصاحبة لها؟.

نوة الفيضة الصغرى 2024 التي تعد واحدة من أشد النوات التي تتعرض لها المحافظة سنويًّا، إذ تصاحبها كثير من التقلبات الجويّة واضطراب حالة البحر الأبيض المتوسط.

نوة الفيضة الصغرى

موعد نوة الفيضة الصغرى 2024

تبدأ نوة الفيضة الصغرى في 19 ديسمبر 2024 وتستمر لمدة 5 أيام، وهي من أصعب النوات التي تضرب الإسكندرية، إذ تكون مصحوبة بطقس غير مستقر، وأمطار غزيرة، وصقيع، ورياح قوية، وفق جدول النوات بميناء الإسكندرية.

لماذا سميت نوة الفيضة الصغرى بهذا الاسم

عن سبب تسمية نوة الفيضة الصغرى بهذا الاسم، فيرجع ذلك إلى أن البحر المتوسط يفيض خلالها، وتعلو أمواجه على نحو كبير، يتعدى سور الكورنيش إلى نهر الطريق.

أبرز المعلومات عن نوة الفيضة الصغرى 2024

هناك معلومات أساسية عن نوة الفيضة الصغرى، تتمثل فيما يأتي:

أشد أنواع النوات في الشتاء.

أشد النوات التي تضرب ساحل البحر الأبيض المتوسط.

تعد بداية فصل الشتاء رسميًّا.

تهب في صورة رياح شمالية غربية ويصاحبها أمطار غزيرة.

تبدأ في يوم 19 ديسمبر من كل عام، وقد تتأخر أو تتقدم يوما أو يومين.

تأتي بعدها نوة «عيد الميلاد» التي تتزامن مع احتفالات الأقباط بعيد ميلاد السيد المسيح.

موعد انتهاء نوة الفيضة الصغرى

تستمر نوة الفيضة الصغرى غالبًا نحو 5 أيام منذ موعد قدومها.

نصائح التعامل مع نوة الفيضة الصغرى

محافظة الإسكندرية وجهت عدة نصائح للمواطنين، تزامنًا مع بدء العد التنازلي لـ نوة الفيضة الصغرى، وجاءت كالآتي:

تجنب الخروج إلا للضرورة القصوى، وابتعد عن الأماكن المكشوفة. يفضل إلغاء المواعيد غير الضرورية، عند وجود النوة غزيرة الأمطار، التي يصعب التحرك خلالها على نحو سلس. تابع نشرات الطقس والتحذيرات الصادرة عن الجهات المختصة. لا تبق في أماكن مفتوحة خلال حدوث رعد وبرق. لا تقترب نهائيًّا من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية في أثناء حدوث البرق، تجنبًا لخطر الصعق. لا توقف سيارتك على مصارف الأمطار. لا تركن سيارتك تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار. قلل من التحرك بالسيارات، للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر. تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى مؤشر 60 كم، وحافظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد. لا تقف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة المهددة بالانهيار.

جدول نوات الشتاء 2024-2025

مع حلول نوة الفيضة الصغرى، يبدأ موسم نوات الشتاء على سواحل البحر المتوسط، إذ تُستكمل سلسلة النوات بمواعيد أخرى، وأعلنت هيئة ميناء الإسكندرية جدول نوات الشتاء 2025، كالآتي:

نوة الفيضة الكبرى: تبدأ في 12 يناير 2025، وتستمر ستة أيام، مع هبوب رياح قوية وأمطار غزيرة.

نوة الغطاس: تبدأ في 18 يناير 2025، وتستمر ثلاثة أيام.

نوة الكرم: تنطلق في 28 يناير 2025، وتستمر سبعة أيام، مع توقعات بأمطار غزيرة.

نوة الشمس الصغرى: تبدأ في 18 فبراير 2025، وتستمر ثلاثة أيام، مصحوبة بتساقط أمطار غزيرة.

نوة السلوم: تبدأ في 2 مارس 2025، وتستمر يومين.

نوة الحسوم: تنطلق في 9 مارس 2025، وتستمر سبعة أيام

حالة الطقس اليوم الاثنين

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الاثنين، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس بارد على أغلب الأنحاء.



وبالنسبة للظواهر الجوية، فمن المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1,5 متر، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1,5 متر إلى مترين، والرياح شمالية غربية.



درجات الحرارة المتوقعة بحسب الأرصاد :

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 21 11

العاصمة الادارية 20 10

6 اكتوبر 20 10

بنهــــا 20 12

دمنهور 19 11

وادى النطرون 21 12

كفر الشيخ 20 11

المنصورة 20 11

الزقازيق 21 11

شبين الكوم 20 10

طنطا 19 12

دمياط 21 14

بورسعيد 20 15

الإسماعيلية 22 11

السويس 21 11

العريش 19 11

رفح 19 10

رأس سدر 20 12

نخل 18 06

كاترين 15 03

الطور 22 12

طابا 20 09

شرم الشيخ 24 15

الاسكندرية 21 12

العلمين 20 11

مطروح 19 10

السلوم 19 08

سيوة 21 08

رأس غارب 24 14

الغردقة 25 14

سفاجا 24 15

مرسى علم 24 17

شلاتين 26 17

حلايب 25 18

أبو رماد 25 17

رأس حدربة 26 17

الفيوم 21 09

بني سويف 21 09

المنيا 22 08

أسيوط 22 07

سوهاج 23 09

قنا 25 10

الأقصر 25 10

أسوان 26 12

الوادى الجديد 24 11

أبوسمبل 26 12





