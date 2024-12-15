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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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توك شو

ربنا سترها معايا| مفيدة شيحة تكشف تجربتها مع حقن التخسيس

مفيدة شيحة
مفيدة شيحة
عادل نصار
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كشفت الإعلامية مفيدة شيحة، عن تجربتها مع حقن التخسيس، لإنقاص الوزن، محذرة من الحقن بها بدون إشراف طبي كامل.

الحقنة لها علاقة بمرض السكر 

وأضاف مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأحد، أن جربت حقن التخسيس وربنا سترها معايا والكلام ده من سنة ماضية، وهذا الحقنة لها علاقة بمرض السكر وتأخذ لمرضى السكر.

وتابعت مفيدة شيحة، “أحذر الجميع من هذه الحقن ولابد من أن يتم هذا بناءا على تعليمات الدكتور، وهذه الحقنة لم تفعل معي أي فائد ولم أفقد وزني بعد الحقن بهذه الحقنة، ومن يريد أن يأخذ هذه الحقنة تحت إشراف الطبيب”.
 

السكر مرضى السكر التخسيس مفيدة شيحة برنامج الستات حقن التخسيس

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