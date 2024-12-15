ربنا سترها معايا| مفيدة شيحة تكشف تجربتها مع حقن التخسيس

كشفت الإعلامية مفيدة شيحة، عن تجربتها مع حقن التخسيس، لإنقاص الوزن، محذرة من الحقن بها بدون إشراف طبي كامل.

الحقنة لها علاقة بمرض السكر

وأضاف مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأحد، أن جربت حقن التخسيس وربنا سترها معايا والكلام ده من سنة ماضية، وهذا الحقنة لها علاقة بمرض السكر وتأخذ لمرضى السكر.

وتابعت مفيدة شيحة، “أحذر الجميع من هذه الحقن ولابد من أن يتم هذا بناءا على تعليمات الدكتور، وهذه الحقنة لم تفعل معي أي فائد ولم أفقد وزني بعد الحقن بهذه الحقنة، ومن يريد أن يأخذ هذه الحقنة تحت إشراف الطبيب”.

