الموارد المائية الواقع التحديات .. البحوث الزراعية ينظم المنتدى الثقافي الخامس

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تنظيم الفعاليات وذلك في إطار خطة تطوير وتحديث الأداء ورفع الكفاءة لدي الباحثين بمركز البحوث الزراعية ومن خلال تكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالاهتمام بالعنصر البشري وإعداد كوادر علمية مؤهلة لقيادة التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق أهداف الدولة الاستراتيجية والتي تسعى بكل أجهزتها تنفيذها في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني وتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الصادرات الزراعية من خلال البحوث العلمية والإرشاد في ظل الازمات العالمية وتغير المناخ.

قضية المياه محور مهم

وينظم المركز البحوث الزراعية المنتدي الثقافي العلمي الخامس، والذي يقام برعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وذلك يوم الاثنين 16 ديسمبر الجاري، بمركز البحوث الزراعية والذي يقام برئاسة الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث.

وتمثل قضية المياه محورا هام من قضايا التنمية الزراعية واستصلاح الأراضي وسد الفجوة الغذائية ويتضمن محاضرة يلقيها العالم الجليل وخبير المياه الدولي الدكتور عبدالفتاح مطاوع رئيس قطاع مياه النيل ونائب رئيس المركز القومي لبحوث المياه الأسبق تحت عنوان " الموارد المائية الواقع والتحديات في إطار قضية الأمن الغذائي بادرة مستقبل المياه بالشرق الأوسط وجنوب الصحراء امن مائي وغذائي وطاقة لشرق أوسط سالم ومستقر".

ويحضر المنتدي لفيف من قيادات الوزارة ومديري ووكلاء المعاهد والمعامل المركزية بمركز البحوث الزراعية وشباب الباحثين بالمركز ورؤساء وعمداء المؤسسات العلمية والبحثية الشقيقة.