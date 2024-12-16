سقطا من علو.. إصابة عاملين بإصابات متفرقة بأحد مراكز الدقهلية

أصيب عاملان بإصابات متفرقة إثر سقوطهما من علو بأحد مراكز الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بسقوط عاملين من مرتفع بمدينة شربين شارع السلك حيث سقطا"بالمنور" من ارتفاع 3 أمتار.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة كل من متولى متولى ناصف الخميسى 60 عاما مقيم شربين ومصاب اشتباه كسر بالعمود الفقري

محمود علي احمد محمد 45 عاما مقيم شربين ومصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى

تم نقل المصابين الى مستشفى شربين وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة بالواقعة.

