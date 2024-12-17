أجويرو: محمد صلاح جدد عقده مع ليفربول لموسمين

كشف النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، لاعب مانشستر سيتي وبرشلونة السابق، عن مزاعم جديدة بشأن مستقبل الدولي المصري محمد صلاح مع ليفربول، مشيرًا إلى أن "الفرعون المصري" جدد تعاقده مع النادي لموسمين إضافيين.

وفي تصريحاته التي نقلها الصحفي الشهير فابريزيو رومانو، قال أجويرو: "كما فهمت، جدد صلاح عقده مع ليفربول لمدة موسمين. أعتقد أن هذا يزيل كل الشكوك حول مستقبله."

وأضاف: "صلاح لا يزال لاعبًا أساسيًا في صفوف الفريق، والعقد الجديد هو أفضل خبر يمكن أن يتلقاه ليفربول في هذه المرحلة."

يأتي هذا التصريح رغم عدم صدور أي إعلان رسمي من إدارة ليفربول بشأن تمديد عقد صلاح، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري. وكان اللاعب قد أعرب في وقت سابق عن إحباطه لعدم وجود جدية كافية من النادي فيما يتعلق بتجديد عقده.

صلاح، الذي انضم إلى ليفربول في صيف 2017 قادمًا من روما، سجل حضوره القوي مع "الريدز"، حيث أصبح أحد أعمدة الفريق الرئيسية وحقق العديد من الألقاب الفردية والجماعية.