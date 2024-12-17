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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

ملامح الحزن تسيطر على يسرا في عزاء الراحل نبيل الحلفاوي| فيديو

يسرا - صورة أرشيفية
يسرا - صورة أرشيفية
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سيطرت ملامح الحزن على الفنانة يسرا في عزاء الراحل نبيل الحلفاوي مساء اليوم، فيما حرص العديد من الفنانين على التواجد. 

بدأ منذ قليل عزاء الفنان نبيل الحلفاوي في مسجد الشرطة بالشيخ زايد وكان الفنان لطفي لبيب في مقدمة الحضور. 

وظهر الحزن على ملامح ابني الفنان نبيل الحلفاوي منذ بدء العزاء وتوافد الفنانين والمشاهير لتقديم الواجب لأسرة الراحل. 

لمشاهدة الفيديو من هنا 

تشييع جثمان نبيل الحلفاوي 

وأعلن أبناء الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر وفاته، بعد تدهور حالته الصحية، وتم تشييع الجثمان بعد صلاة العشاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكتب حساب نبيل الحلفاوي: «مش القبطان اللي كاتب التويتة ديه للأسف.. إحنا ولاده وليد وخالد الحلفاوي.. الوالد ربنا استجاب لدعاه ولم يمر بعذاب طويل مع مرض وألم طويل، كان دائما بيدعي بكده  وربنا ما خذلوش.. شكرا على كل الحب والدعاء».

 

مرض الفنان نبيل الحلفاوي

وكشف مصدر مقرب للفنان نبيل الحلفاوي أنه فقد الوعي بكل من حوله ووضع على أجهزة التنفس الصناعي، وطالب جمهوره بالدعاء له قبل رحيله

وقبل وفاته دعت شقيقة زوجة الفنان نبيل الحلفاوي، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيسبوك”، المتابعين بالدعاء له.

يسرا لطفي لبيب نبيل الحلفاوي

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