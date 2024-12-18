طارق سليمان: «ويليامز» استحق الفوز بجائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا | فيديو

اعتبر طارق سليمان، مدرب حراس المرمى لفريق المقاولون العرب، أن فوز الجنوب أفريقي رونوين ويليامز، حارس صن داونز، بأفضل لاعب داخل أفريقيا قرار منطقي، وفق معايير الفوز بالجائزة، وأ، الحارس استحق الفوز بالجائزة

وقال طارق سليمان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «فوز ويليامز بجائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا منطقي، ومعايير الفوز بالجائزة تنطبق عليه».

وأضاف طارق سليمان: «أرقام حسين الشحات وأحمد سيد زيزو مع المنتخب بعيدة جدًا عن ويليامز.. وموضوع المنتخب فارق كثيرًا في معايير الاختيار والفوز بالجائزة».

وأشار سليمان إلى أن ويليامز قدم مستوى رائعًا مع منتخب جنوب أفريقيا في كأس أمم أفريقيا، متحدثًا عن أن «ويليامز حارس فذ ويقدم مستويات رائعة».

وحول عدم ترشح مصطفى شوبير لجائزة أفضل حارس في أفريقيا، قال سليمان: «حتى لو ترشح مصطفى شوبير لجائزة أفضل حارس أمام ويليامز، كان سيفوز ويليامز بالجائزة».

وحول الهجوم على محمد الشناوي، حارس الأهلي، قال طارق سليمان: «مستغرب من هجوم الجمهور على محمد الشناوي، والحارس أنقذ الأهلي قبل أسابيع من خسارة السوبر المحلي والدخول في أزمة كبيرة بعد خسارة السوبر الأفريقي، وذلك بتصديه لركلة شيكابالا في ركلات الترجيح».