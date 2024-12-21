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سعر الريال السعودي اليوم السبت 21-12-2024 مقابل الجنيه في البنوك
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

سعر الريال السعودي اليوم السبت 21-12-2024 مقابل الجنيه في البنوك

سعر الريال السعودي اليوم
سعر الريال السعودي اليوم
محمد صبيح
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نستعرض أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 21-12-2024 في البنوك المختلفة. 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي

في مصرف أبوظبي الإسلامي، بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.545 جنيه، بينما سجل سعر البيع 13.569 جنيه.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي

في البنك المصري الخليجي، بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.539 جنيه، بينما سجل سعر البيع 13.566 جنيه.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي (CIB)

في البنك التجاري الدولي (CIB)، بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.537 جنيه، بينما سجل سعر البيع 13.564 جنيه.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي

في المصرف العربي الدولي، بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.537 جنيه، بينما سجل سعر البيع 13.563 جنيه.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

في البنك المركزي المصري، بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.534 جنيه، بينما سجل سعر البيع 13.571 جنيه.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

في بنك الإسكندرية، بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.530 جنيه، بينما سجل سعر البيع 13.564 جنيه.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان

في بنك التعمير والإسكان، بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.527 جنيه، بينما سجل سعر البيع 13.564 جنيه.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

في البنك الأهلي المصري، بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.510 جنيه، بينما سجل سعر البيع 13.561 جنيه.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

في بنك مصر، بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.505 جنيه، بينما سجل سعر البيع 13.556 جنيه.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في ميد بنك

في ميد بنك، بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.490 جنيه، بينما سجل سعر البيع 13.569 جنيه.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس

في بنك قناة السويس، بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.489 جنيه، بينما سجل سعر البيع 13.577 جنيه.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في كريدي أجريكول

في كريدي أجريكول، بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.470 جنيه، بينما سجل سعر البيع 13.630 جنيه.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

في بنك البركة، بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.462 جنيه، بينما سجل سعر البيع 13.561 جنيه.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني (NBK)

في بنك الكويت الوطني (NBK)، بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.448 جنيه، بينما سجل سعر البيع 13.579 جنيه.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية

في بنك التنمية الصناعية، بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.417 جنيه، بينما سجل سعر البيع 13.560 جنيه.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في اتش اس بي سي (HSBC)

في اتش اس بي سي (HSBC)، بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.350 جنيه، بينما سجل سعر البيع 13.390 جنيه.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.340 جنيه، بينما سجل سعر البيع 13.570 جنيه.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك QNB الأهلي

في بنك QNB الأهلي، بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.246 جنيه، بينما سجل سعر البيع 13.277 جنيه.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)، بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.234 جنيه، بينما سجل سعر البيع 13.265 جنيه.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك العقاري المصري العربي

في البنك العقاري المصري العربي، بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.210 جنيه، بينما سجل سعر البيع 13.563 جنيه.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد

في المصرف المتحد، بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.112 جنيه، بينما سجل سعر البيع 13.587 جنيه.

وتشير هذه الأسعار إلى الفروقات الطفيفة بين عمليات الشراء والبيع في مختلف البنوك، كما تعكس تأثيرات السوق العالمية والمحلية على أسعار الصرف اليومية.

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