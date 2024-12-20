مهرجان الأفضل يكرم اسم نبيل الحلفاوي بـ جائزة العمر

قام مهرجان الأفضل بإهداء الدورة العاشرة لـ الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، في الحفل الذي أقيم اليوم الجمعة 20 ديسمبر، بمركز المنارة، وتم منح نجله جائزة «إنجاز العمر».

ووجه المخرج وليد الحلفاوي، الشكر لإدارة مهرجان الأفضل على التكريم، مشيرًا إلى أن والده كان يقوم بما هو مقتنع به، فيما طالب المخرج خالد الحلفاوي الجميع بالدعاء لوالده بالرحمة.

وفاة نبيل الحلفاوي

وتوفي الفنان القدير نبيل الحلفاوي، يوم الأحد 15 ديسمبر وتم تشييع جنازته عقب صلاة العشاء من نفس اليوم بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

عزاء نبيل الحلفاوي

وأقيم عزاء الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، يوم الثلاثاء 17 ديسمبر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، وحضره عدد كبير من نجوم الفن، منهم: (يسرا، لطفي لبيب، يحيى الفخراني، ماجد الكدواني، محمد رمضان، حسن الرداد، ايمي سمير غانم، أشرف زكي، روجينا، إلهام شاهين، صابرين، إسعاد يونس، لميس الحديدي، ماجد المصري، محمد ممدوح، حسين فهمي، داليا مصطفى، شريف سلامة، شريف عامر) وعدد كبير آخر من نجوم الفن والمجتمع.

مرض نبيل الحلفاوي

كشف الإعلامي محمود سعد، تفاصيل مرض الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، الذي توفي أول أمس عن عمر ناهز الـ 77 عاما.

تحدث محمود سعد في مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، وروى بشكل مؤثر تفاصيل علاقته بالفنان الراحل نبيل الحلفاوي.

وكشف سعد عن طبيعة مرضه، وقال: "علمت بمرض نبيل منذ 20 يومًا، وأخبرتني زوجتي أن حالته الصحية سيئة للغاية، وعلى الفور تحدثت معه هاتفيًا".

وأضاف: "داعبته كثيرًا وقولتله يا بلبل كل كويس وخلي بالك من صحتك، آخر مرة شوفتك كنت عضم".

واستكمل محمود سعد: "نبيل الحلفاوي كان يعاني من مرحلة متأخرة جدًا من السرطان، وصل للدرجة الرابعة".