بروتوكول علاج متحور كورونا الجديد .. الصحة توضح

بروتوكول علاج متحور كورونا الجديد ، كان محور عمليات البحث لعدد من المواطنين علي موقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية .

والدخول في التفاصيل الخاصة ببروتوكول علاج كورونا نجد أنها مجموعة من الأدوية التي تعالج الأعراض وليست الفيروس نفسه فعلي سبيل المثال يتم الحصول علي أدوية لخفض الحرارة في الحالات التي تعاني من ارتفاع درجة حرارة الجسم وكذلك أدوية للسعال للحالات التي تعاني من الكحة ، مع الحصول علي العناصر الغذائية الغنية بالفيتامينات مثل الخضروات الورقية والفاكهة الطازجة .

وفي وقت سابق وعقب ظهور متحور لفيروس كورونا منذ عامين أكدت وزارة الصحة والسكان أن علاج اي متحور جديد من فيروس كورونا هو علاج فيروس كورونا نفسه والبروتوكول العلاجي الذي تمّ وضعه من قبل اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا هو المتبع لعلاج الحالات المصابة بالفيروس أو أحد متحوراته التي تظهر من حين لآخر والبروتوكول هو علاج للأعراض وليس للفيروس .

المتحور الجديد من كورونا كان محور اهتمام الكثير من دول العالم خلال الفترة الماضية في ظل التقلبات الجوية ونشاط الفيروسات التنفسية مع برودة الطقس ودخول فصل الشتاء

المتحور الجديد من كورونا

وبعد 4 أعوام من ظهور فيروس كورونا ، تحول الي فيروس طبيعي موسمي مثل باقي الفيروسات التنفسية ، وظهر من هذا الفيروس مجموعة من المتحورات وعلي رأسها متحور كورونا الجديد XEC، الذي يسبب حوالي 4% من حالات العدوى

اعراض المتحور الجديد لكورونا

وتكون أعراض متحور كورونا الجديد XEC

أشد نسبيًا مقارنة بدور البرد الطبيعي أو الموسمي حيث تظهر عدد الأعراض التالية :-

الحمى المرتفعة

السعال الجاف

التهاب الحلق الحاد

آلام العضلات

الغثيان

القيء

الإسهال.

نزلات البرد

نزلات البرد ، من الأمراض التي يعاني منها الكثير لاسيما في فترة تغيير الفصول وتحديداً مع قدوم فصل الشتاء ، وهو الأمر الذي لا يقتصر علي صغار السن ، بل يشمل كافة الفئات العمرية .

وبدورها وفي إطار سعيها لنشر الوعي الصحي لدي المواطنين والتوعية من من الأمراض المختلفة ، وطرق تجنب الإصابة بها نشرت هيئة الدواء المصرية مجموعة من التعليمات والمعلومات الهامة عن نزلات البرد وكيفية الوقاية منها .

أعراض نزلات البرد عند الأطفال

سيلان الأنف

العطس

ارتفاع درجة الحرارة

فقدان الشهية

صعوبة البلع والسعال

تضخم الغدد قليلاً

مضاعفات مثل التهاب الشعب الهوائية أو التهاب الجيوب الأنفية أو الالتهاب الرئوي

أعراض البرد الشائعة عند الكبار



المرحلة الأولى من اليوم الأول لليوم الثالث وتشمل الاعراض