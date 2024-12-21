قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مشروبات غير متوقعة تعالج نزلات البرد وتقوي المناعة
غزة .. التفاصيل الكاملة للقصف الإسرائيلي العنيف على مستشفى كمال عدوان
بابا الفاتيكان يدين الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة
القيادة الأمريكية: نفذنا ضربات جوية دقيقة ضد منشآت حوثية في صنعاء
70 يوما بحد أقصى .. موعد شهر رمضان 2025 وكم يتبقى عليه؟
بروتوكول علاج متحور كورونا الجديد .. الصحة توضح
غارات أمريكية بريطانية تستهدف منطقة عطان في صنعاء
اتفرج من البيت ببلاش.. قناة مفتوحة لنقل مباراة الأهلى وشباب بلوزداد
برشلونة يتقدم على أتلتيكو مدريد 1-0 في الشوط الأول بالدوري الإسباني
جداول امتحانات كليات جامعة عين شمس لعام 2025
بنك ناصر يكشف تفاصيل تقديم منح ومساعدات نقدية لمحدودى الدخل
بلاش تصدقوا | خيرى رمضان: نصابين بيعملوا صفحات باسمى ويطلبوا مساعدات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار البلد

بروتوكول علاج متحور كورونا الجديد .. الصحة توضح

كورونا
كورونا
عبدالصمد ماهر
×

بروتوكول علاج متحور كورونا الجديد ، كان محور عمليات البحث لعدد من المواطنين علي موقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية .

والدخول في التفاصيل الخاصة ببروتوكول علاج كورونا نجد أنها مجموعة من الأدوية التي تعالج الأعراض وليست الفيروس نفسه فعلي سبيل المثال يتم الحصول علي أدوية لخفض الحرارة في الحالات التي تعاني من ارتفاع درجة حرارة الجسم وكذلك أدوية للسعال للحالات التي تعاني من الكحة ، مع الحصول علي العناصر الغذائية الغنية بالفيتامينات مثل الخضروات الورقية والفاكهة الطازجة .

وفي وقت سابق وعقب ظهور متحور لفيروس كورونا منذ عامين أكدت وزارة الصحة والسكان أن علاج اي متحور جديد من فيروس كورونا   هو علاج فيروس كورونا نفسه والبروتوكول العلاجي الذي تمّ وضعه من قبل اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا هو المتبع لعلاج الحالات المصابة بالفيروس أو أحد متحوراته التي تظهر من حين لآخر والبروتوكول هو علاج للأعراض وليس للفيروس .

المتحور الجديد من كورونا كان محور اهتمام الكثير من دول العالم خلال الفترة الماضية في ظل التقلبات الجوية ونشاط الفيروسات التنفسية مع برودة الطقس ودخول فصل الشتاء 

المتحور الجديد من كورونا

وبعد 4 أعوام من ظهور فيروس كورونا ، تحول الي فيروس طبيعي موسمي مثل باقي الفيروسات التنفسية ، وظهر من هذا الفيروس مجموعة من المتحورات وعلي رأسها متحور كورونا الجديد  XEC، الذي يسبب حوالي 4% من حالات العدوى

اعراض المتحور الجديد لكورونا

وتكون أعراض متحور كورونا الجديد XEC

 أشد نسبيًا مقارنة بدور البرد الطبيعي  أو الموسمي حيث تظهر عدد  الأعراض التالية :- 

 الحمى المرتفعة

 السعال الجاف

التهاب الحلق الحاد

آلام العضلات

 الغثيان

القيء

الإسهال.

نزلات البرد 

نزلات البرد ، من الأمراض التي يعاني منها الكثير لاسيما  في فترة تغيير الفصول وتحديداً مع قدوم فصل الشتاء ، وهو الأمر الذي لا يقتصر علي صغار السن ، بل يشمل كافة الفئات العمرية .  

وبدورها وفي إطار سعيها لنشر الوعي الصحي لدي المواطنين  والتوعية من من الأمراض المختلفة ، وطرق تجنب الإصابة بها نشرت هيئة الدواء المصرية مجموعة من التعليمات والمعلومات الهامة عن نزلات البرد وكيفية الوقاية منها .

  أعراض نزلات البرد عند الأطفال

  • سيلان الأنف 
  • العطس 
  • ارتفاع درجة الحرارة 
  • فقدان الشهية
  • صعوبة البلع والسعال
  • تضخم الغدد قليلاً
  •  مضاعفات  مثل التهاب الشعب الهوائية أو التهاب الجيوب الأنفية أو الالتهاب الرئوي

أعراض البرد الشائعة عند الكبار


المرحلة الأولى من اليوم الأول لليوم الثالث وتشمل الاعراض 

  • التهاب حلق 
  • العطس
  • سيلان 
  • احتقان الأنف 
  • الكحة وبحة الصوت
وزارة الصحة فيروس كورونا وزارة الصحة والسكان علاج كورونا مكافحة فيروس كورونا علاج متحور كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاش

بشرى سارة.. احسب الزيادة المقررة لمعاشك بداية من يناير

أرشيفية

برد ولا كورونا؟|أعراض المتحور XEC الجديد.. 5 علامات مميزة

امام عاشور

الزمالك لو كلمه هيرجع .. تصريحات مثيرة بشأن إمام عاشور

«خد حقك».. شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين في القانون الجديد

«خد حقك».. شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين في القانون الجديد

معاش

بداية من يناير.. شروط حصول الموظفين على المعاش المبكر

أرشيفية

بعد سقوط بشار.. أسماء الأسد تطلب الطلاق في روسيا والسماح لها بالعودة إلى لندن

نرمين الفقي

خلال تكريمها بجائزة الأفضل .. نرمين الفقي تخطف الأنظار بفستان أسود جرئ

حالة الطقس

الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة.. برودة وأمطار على هذه المناطق

ترشيحاتنا

قراءة القرآن

ما حكم إلقاء السلام على قارئ القرآن؟.. الإفتاء تجيب

دعاء العام الجديد

دعاء العام الجديد 2025.. كلمات جميلة تبدأ بها السنة القادمة

دفن الميت

عند الدعاء للميت.. تعرف على حكم مقولة "اللهم اجعل مثواه الجنة"

بالصور

وزير الأوقاف ومحافظ بني سويف يتفقدان أعمال الإحلال والتجديد بمسجد السيدة حورية

وزير الأوقاف ومحافظ بني سويف يتفقدان أعمال الإحلال والتجديد بمسجد السيدة حورية
وزير الأوقاف ومحافظ بني سويف يتفقدان أعمال الإحلال والتجديد بمسجد السيدة حورية
وزير الأوقاف ومحافظ بني سويف يتفقدان أعمال الإحلال والتجديد بمسجد السيدة حورية

التيكتوكر العالمي خابي لام يؤدي العمرة ..شاهد ماذا قال أمام الكعبة

خابي لام
خابي لام
خابي لام

احذر تناولها بدون استشارة الطبيب .. مكملات غذائية تزيد من نسبة الإصابة بالسرطان

مخاطر تناول مكملات غذائية لفترات طويلة
مخاطر تناول مكملات غذائية لفترات طويلة
مخاطر تناول مكملات غذائية لفترات طويلة

محافظ الشرقية يفتتح سوق اليوم الواحد بمنطقة الصيادين بالزقازيق

اليوم الواحد
اليوم الواحد
اليوم الواحد

فيديو

ايمان عبد اللطيف

السعودية حذرت منه .. تفاصيل جديدة عن منفذ حـادث الـدهس في ألمانيا

ايمان عبد اللطيف

تصل لـ ٦.. تحذير من انخفاض كبير بدرجات الحرارة

ايمان عبد اللطيف

تقلبات في أسواق الذهب وتفاصيل سعر الدولار الآن

مشاجرة فتاه اوكرانية

كانت سكرانة وخبطت عربية.. الحكم على فتاة اوكرانية تعدت على سيدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة النازحين تزداد سوءً

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نظرية العصر الإسرائيلي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: سلامتك د. مصطفى

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ المناهج بجامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احترام حقوق الإنسان تسهم في بناء الكيان

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: مفيش هرم للإيجار

المزيد