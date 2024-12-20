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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أعراض متحور كورونا الجديد وطرق علاجه وخطورته

متحور كورونا
متحور كورونا
عبدالصمد ماهر
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المتحور الجديد من كورونا كان محور اهتمام الكثير من دول العالم خلال الفترة الماضية في ظل التقلبات الجوية ونشاط الفيروسات التنفسية مع برودة الطقس ودخول فصل الشتاء 

المتحور الجديد من كورونا

وبعد 4 أعوام من ظهور فيروس كورونا ، تحول الي فيروس طبيعي موسمي مثل باقي الفيروسات التنفسية ، وظهر من هذا الفيروس مجموعة من المتحورات وعلي رأسها متحور كورونا الجديد  XEC، الذي يسبب حوالي 4% من حالات العدوى.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية عنه في سبتمبر 2024 وجرى تسجيل  ظهور الحالة الأولي من متحور كورونا الجديد   في ألمانيا خلال يونيو من العام  الحالي ، ومنذ ذلك الحين، تميز بسرعته الكبيرة في الانتشار، حيث وصل إلى 29 دولة حول العالم، مما زاد من المخاوف بشأن تأثيره المحتمل.

اعراض المتحور الجديد لكورونا

وتكون أعراض متحور كورونا الجديد XEC

 أشد نسبيًا مقارنة بدور البرد الطبيعي  أو الموسمي حيث تظهر عدد  الأعراض التالية :- 

 الحمى المرتفعة

 السعال الجاف

التهاب الحلق الحاد

آلام العضلات

 الغثيان

القيء

الإسهال.

اعراض المتحور الجديد

كما تعرف اعراض متحور كورونا الجديد بسرعة انتشاره وقدرته على التحور عن طريق الطفرة الجينية  علي الرغم من قلة خطورتها علي فيروس كورونا في بدايته قبل ظهور المتحورات الجديدة .

طرق التعرف على الإصابة بالمتحور الجديد  كورونا 

يجرى التأكد من الإصابة بالمتحور الجديد XEC عبر إجراء  مجموعة من الفحوصات التي تتشابه كثيرا مع الفحوصات التي كانت تجري لاكتشاف الإصابة بكورونا عند ظهورها مع تطوير مجموعة من التحاليل  المخبرية الدقيقة مثل اختبار PCR.

 وحال  استمرت الأعراض لفترة أطول أو ازدادت شدتها مقارنة بدور البرد المعتاد، ينصح بمراجعة الطبيب او اقرب مستشفي للحصول علي التشخيص الصحيح والتوجيه نحو إجراءات صحية .

مصر : لم يتم رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة

وقالت وزارة الصحة إنه لم يتم رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة، كما لا يوجد أي زيادات في أعداد الإصابات بالفيروسات التنفسية ومعدلات التردد على المستشفيات في هذا التوقيت من العام مقارنة بالأعوام السابقة.

وأوضحت الوزارة أن أكثر أوقات انتشار الفيروسات التنفسية، مثل الإنفلونزا وفيروسات نزلات البرد يكون خلال فصل الشتاء، وعلى وجه الخصوص تزداد حالات العدوى عادة في الفترة بين نوفمبر ومارس، حيث تساهم عدة عوامل في زيادة انتشار الفيروسات خلال هذه الفترة.

وكشفت وزارة الصحة والسكان الموقف الوبائي للفيروسات التنفسية في جمهورية مصر العربية قائلة: “تتم متابعته بصفة مستمرة من خلال الترصد الروتيني للأمراض التنفسية الحادة للحالات المترددة أو المحجوزة في المستشفيات التابعة لمنظومة الترصد من جميع المستشفيات وعددها (542) مستشفى بجميع المحافظات”.

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