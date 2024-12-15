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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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توك شو

«الصحة» تكشف حقيقة وجود متحور جديد لفيروس كورونا

كورونا
كورونا
محمد القاضي
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قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه في مثل هذا الوقت من كل عام خاصة في الفترة الممتدة من نوفمبر إلى مارس يحدث نشاط للفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "الحكاية"، على قناة "إم بي سي مصر"،: "من ضمن هذه الفيروسات الإنفلونزا والبارا إنفلونزا والكوفيد"، لافتًا: "هذه هي فترة نشاط الفيروسات التنفسية".

وأشار: "في شهر مايو 2023 منظمة الصحة العالمية أعنلت بوضوح انتهاء الكورونا كوباء عالمي يستدعي الاهتمام ويتم معاملة الكوفيد مثل باقي الفيروسات التنفسية.

وأكد أن الفيروسات التنفسية التي تصيب الجهاز التنفسي تتم معاملتها معاملة واحدة، ويتم الحرص على الوقاية منها بنفس الطريقة وهي التطهير المستمر للأيدي والأسطح وعدم التواجد في أماكن سيئة التهوية".

الصحة الجهاز التنفسي الكورونا الفيروسات الكوفيد

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