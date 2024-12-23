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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

بعد الصور المتداولة.. محافظة الإسكندرية توضح أعمال تغيير أسوار الكورنيش

أسوار كورنيش الإسكندرية
أسوار كورنيش الإسكندرية
أحمد بسيوني
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أوضحت محافظة الإسكندرية أن الأعمال التي تتم الآن بسور الكورنيش تأتى فى إطار عملية الصيانة السنوية بعد تدهور حالة السور القديم وصدأ حديد التسليح بداخله بفعل عوامل التعرية والتغيرات المناخية.

وأضافت المحافظة في بيان عاجل، أن جهاز تعمير الساحل الشمالي تقوم الآن باستكمال بناء السور الجديد بمنطقة كامب شيزار والشاطبي كالذي جري إنشاؤه الفترة الماضية بمواصفات مقاومة للتغيرات المناخية و تتحمل ظروف الطقس السيء بداية  من منطقة المنتزه وحتي منطقة المحروسة ضمن أعمال توسعة طريق الكورنيش.

وأهابت محافظة الإسكندرية بالسادة المواطنين بعدم الانصياع وراء حملات التشكيك ونشر الشائعات المغرضة وتناشد المواطنين بالتأكد من مصدر الأخبار قبل نشرها أو نقلها أو تداولها.

الاسكندرية التغيرات المناخية الكورنيش كامب شيزار الشاطبي

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