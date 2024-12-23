شريف عبدالمنعم: جمهور الأهلي كان قاسيا في التعامل

أكد شريف عبدالمنعم، نجم فريق الأهلي السابق أن الفريق الأحمر لم يكن الأفضل في الشوط الأول في مباراة شباب بلوزداد الجزائري فيدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.





وقال شريف عبدالمنعم نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج البريمو :"جمهور الأهلي كان قاسيًا في التعامل مع اللاعبين في مباراة بلوزداد الجزائري والخسارة من باتشوكا المكسيكي أمر وراد يكفي وجود في هذه البطولة العالمية".





وأضاف: "الأهلي لم يكن يستحق الهزيمة أمام باتشوكا وكنت أضع أمالًا كبيرة على إمام عاشور في مباراة باتشوكا المكسيكي في كأس التحدي في العاصمة القطرية الدوحة".