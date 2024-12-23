شريف عبدالمنعم لجماهير الأهلي: مش هتتحكموا في النادي ودوركم التشجيع

أكد شريف عبد المنعم نجم الأهلي الأسبق، حزنه من رد فعل الجماهير تجاه اللاعبين، خاصة وأنه لا يوجد مبرر مقنع لهجومهم على اللاعبين، خاصة وأن الخسارة أمام باتشوكا المكسيكي تبدو منطقية.

وأضاف عبد المنعم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن باتشوكا بعد فوزه على بوتافوجو، توقع الجميع أن الأهلي سيخسر بفارق كبير، بينما مستوى الأهلي كان لا يُصدق.

وأشار إلى أن مدرب باتشوكا تفاجئ بمستوى الأهلي الذي كان يُشرف ونال عليه احترام الجميع بالوصول إلى ركلات الترجيح، بينما الخسارة كانت قدر رغم الأداء الرائع الذي كان يستحق عليه الفوز.

وشدد على أن إهدار ركلات الترجيح أمر لا يستحق الهجوم الجماهيري، خاصة وأن جميع نجوم العالم أهدروا، مضيفًا «الأمور كانت لا بد أن تصل للهجوم على محمد الشناوي قبل بداية مباراة شباب بلوزداد، رغم أن الهدف الذي سكن مرماه لا يُسأل عنه».

ووجه شريف عبد المنعم، رسالة إلى الجماهير: «اللاعبون الحاليون في الأهلي، هم من صنعوا تاريخًا مشرفًا للأهلي، وجعلوكم تتواجدون على المقاهي تضعون قدمًا على قدم تتفاخرون بفريقكم، لذلك ليس منطقيًا أن تهاجموهم، وأنتم لا تتحكمون في كل شيء، فقط أنتم تهتفون وتشجعون، ونحن من نلعب ونسجل الأهداف».

وأشار إلى أن الفرق التي واجهها الأهلي خلال الفترة الماضية، تفوقه تسويقيًا بفارق عشرات الملايين، بالتالي الخسارة أمر منطقي وليس مفاجأة، متابعًا «الجمهور هو من صنعنا ورمانة الميزان، لكن الإهانة والهجوم على الجيل الحالي الذي يعد واحد من أكثر الأجيال تتويجًا أمر غير مقبول أو مبرر».

واختتم تصريحاته قائلًا: «ماذا سيفعل الجمهور لو كان الأهلي مكان برشلونة في الخسارة أمام أتلتيكو مدريد، فالفريق الكتالوني أهدر العديد من الفرص وخسر فجأة، ولا بد أن لا تصل الأمور لهذه المرحلة، فلا يوجد مبرر لهذا الهجوم، ولا بد من أن تكون هناك تهدئة بدلًا من أن يجلس عدد من الأفراد في الثالثة شمال يتحكم في كل شيء، وما فعله محمد رمضان قد يكون مبررًا بعد الهجوم على الإدارة واللاعبين، والجماهير لها عندنا فقط أن نمتعهم بمستوانا وليس التدخل في كل شيء سواء مرتبات أو صفقات».

https://www.youtube.com/watch?v=g7z7LzoHXDA