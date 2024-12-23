وزارة السياحة : وضع ضوابط حاكمة لموسم الحج 2025

قالت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار:إن الوزارة ستعمل على أن يكون موسم حج السياحة 2025، موسما ناجحا ينعم فيه الحجاج بخدمات متميزة.

وأكدت في كلمة لها على هامش حفل إطلاق نتيجة قرعة الحج السياحي، أن وزارة السياحة والآثار ستعمل بكل جد وإخلاص لتذليل كافة العقبات أمام أداء حجاج شركات السياحة للفريضة.

وشددت على أن وزارة السياحة والآثار تحرص كل عام على تطوير وتحديث الضوابط المنظمة للحج اتساقا مع تطوير سبل تنفيذ البرامج، موضحة أن الوزارة لا تألو الوزارة جهدا في تحديث نظم العمل بها للتسهيل على الشركات ولمواكبة كافة نظم العمل التقني الحديث بمجال الحج والعمرة.

وأشارت أن جهود وزارة السياحة والآثار أسفرت هذا العام عن وضع ضوابط حاكمة لموسم الحج، وركزت في كل بنودها على ما يخدم الحجاج ويسهل من مهمة الشركات في خدمتهم وراحتهم .

ونقلت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار، تحيات وزير السياحة والآثار شريف فتحي , واعتذاره الشديد عن عدم الحضور لظروف حالت دون ان يكون بيننا اليوم.

ووجهة المسؤولة بوزارة السياحة والىثار الشكر لكل من يساهم في دعم الجهود المخلصة لخدمة ضيوف الرحمن، خاصة أجهزة الدولة المعنية، والسفارة السعودية بمصر ووزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية.