فنان شاب يحذر: بياناتي اتسحبت.. الذكاء الاصطناعي بيخترق خصوصيتنا

أثار الفنان الشاب صبري الدسوقي حالة واسعة من الجدل بعد كشفه عن تجربته الشخصية مع أجهزة تفتيش الذكاء الاصطناعي في مطار أستراليا.

https://youtube.com/shorts/09uJKoYmJEo



وفي بث مباشر عبر منصة “تيك توك”، أوضح الدسوقي أن هذه الأجهزة تقوم بفحص الهواتف والأجهزة الإلكترونية مثل التابلت واللابتوب بدقة وسرعة فائقة، مُستخدمة تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات المخزنة لأغراض أمنية.

وقال الدسوقي إن هذا الإجراء يُطبّق بشكل خاص على جنسيات معينة، منها العرب والمهاجرون الجدد الذين يزورون أستراليا لأول مرة، مشيرًا إلى أن الأجهزة لا تكتفي بتفتيش البيانات، بل تقوم بسحبها واستخدامها لاحقًا لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

وتطرق إلى أن هذه التقنيات تأتي ضمن إجراءات أمنية مشددة بعد حوادث أمنية بارزة، مثل واقعة تفجير “هواتف البيجر” في سبتمبر الماضي، والتي تسببت في خسائر كبيرة في الأرواح.

الشرطة الأسترالية واجهت انتقادات بسبب استخدام تقنيات مثل “Clearview AI”، وهي أداة تعتمد على جمع الصور من الإنترنت للتعرف على الوجه.

وردّ بنيامين لامونت، مدير استراتيجية التكنولوجيا، بأن هناك جهودًا لضمان استخدام التكنولوجيا بطريقة أخلاقية ومسئولة، بما في ذلك إنشاء لجنة خاصة لتقييم التقنيات الجديدة، تثير هذه التطورات مخاوف متزايدة بشأن الخصوصية وأمن البيانات الشخصية.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.https://youtube.com/shorts/09uJKoYmJEo