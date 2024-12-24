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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

محافظ الجيزة يلتقي بوفد من العاملين بقطاع السياحة بنزلة السمان

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران
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التقى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بوفد من العاملين بقطاع السياحة بنزلة السمان لبحث طلباتهم ومقترحاتهم لدعم مشروع تطوير محيط المنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة.

وخلال اللقاء حرص محافظ الجيزة على طمأنة الوفد بأن مشروع التطوير يهدف بالأساس لتحسين البيئة الجاذبة للسياحة، مؤكدا لهم أن تواجدهم جزء أساسى من مكونات المشروع لكونهم يمثلون عوامل الجذب للمنطقة كمقصد سياحى.

كما استمع المحافظ لرؤى ومقترحات المستثمرين حول الأعمال، موجها نائب المحافظ لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع ببيان إمكانية تطبيقها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

حضر الاجتماع هند عبدالحليم نائب المحافظ والمهندسة مها فهيم رئيس هيئة التخطيط العمرانى والنائب شريف الجابرى والنائب عمرو القماطي أعضاء مجلس الشيوخ وحسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية والدكتور أحمد يسري استشاري هيئة التخطيط العمراني وممثلي متابعة مجلس الوزراء ووزارة الإسكان وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية وطه عبد الصادق رئيس حى الهرم وعفاف عبد الحارس مدير مديرية الإسكان وعزة وهدان مدير إدارة السياحة.

محافظ الجيزة قطاع السياحة نزلة السمان المنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة

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