لفطور خفيف وصحي.. طريقة عمل بان كيك الموز

تعتبر طريقة عمل بان كيك الموز من وصفات الفطور السريعة والصحية، والتي يمكن تحضيرها في المنزل بمكونات غير مكلفة، وسوف تنال إعجاب الأطفال والكبار.

وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل بان كيك الموز، ويمكن تحضير هذه الوصفة في اقل من ساعتين، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 5 أشخاص، وٱليكم الوصفة بالتفصيل..



طريقة عمل بان كيك الموز

طريقة عمل بان كيك الموز

مقادير طريقة عمل بان كيك الموز:

2 موزة ناضجة

2 بيضة

1/2 كوب دقيق الشوفان (أو دقيق القمح الكامل)

1/2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

1/2 ملعقة صغيرة قرفة (اختياري)

رشة ملح

زيت نباتي خفيف أو زبدة للطهي

طريقة عمل بان كيك الموز:

ـ لتحضير المكونات: في وعاء عميق، اهرسي الموز الناضج جيدًا باستخدام شوكة حتى يصبح ناعمًا.

ـ أضيفي البيض واخفقي المزيج حتى يتجانس.

ـ إضافة المكونات الجافة: أضيفي دقيق الشوفان، البيكنج باودر، القرفة، ورشة الملح إلى خليط الموز والبيض.

امزجي جيدًا حتى تحصلي على قوام عجينة سائلة.

ـ الطهي: سخني مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة وادهنيها بقليل من الزيت أو الزبدة.

ـ صبي مقدار ربع كوب من الخليط لكل بان كيك في المقلاة.

ـ اتركيه يطهى لمدة 2-3 دقائق حتى تظهر فقاعات على السطح، ثم اقلبيه واتركيه دقيقة إضافية حتى ينضج.

ـ التقديم: قدمي البان كيك دافئًا مع شرائح موز، عسل، أو شراب القيقب.

ـ يمكن إضافة المكسرات أو القليل من الشوكولاتة الداكنة للتزيين.