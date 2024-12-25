ماذا يحدث للجسم عند تناول الشوكولاتة الداكنة؟

تناول الشوكولاتة الداكنة بشكل معتدل يعود بفوائد عديدة على الجسم بسبب احتوائها على نسبة عالية من الكاكاو والمركبات المضادة للأكسدة.

فوائد تناول الشوكولاتة الداكنة

ويمكن لتناول الشوكولاتة الداكنة أن يُحسن صحة القلب والدماغ والبشرة، ويُعزز المزاج والطاقة. لكنها ليست بديلاً عن نظام غذائي متوازن، وفقا لما نشر في موقع ويب ميد" الطبي، وإليكم ما يحدث للجسم عند تناولها:

ـ تحسين صحة القلب والأوعية الدموية :

تحتوي على مركبات الفلافونويد التي تساعد في تحسين تدفق الدم وتقليل ضغط الدم.

ـ تقلل من مستويات الكوليسترول الضار (LDL) : وترفع الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يحمي من تصلب الشرايين وأمراض القلب.

تحسين المزاج :

تُحفز إفراز السيروتونين والإندورفين، مما يُقلل من التوتر ويحسن الحالة المزاجية.

تحتوي على الثيوبرومين والكافيين، اللذين يمنحان الجسم طاقة ونشاطًا.

ـ تعزيز صحة الدماغ :

الفلافونويدات الموجودة في الشوكولاتة الداكنة تُحسن تدفق الدم إلى الدماغ، مما يعزز الوظائف الإدراكية ويُقلل من خطر الإصابة بالأمراض العصبية مثل الزهايمر.

ـ دعم صحة الجلد :

مضادات الأكسدة تحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس وتحسن الترطيب ومرونة الجلد.

ـ تحسين السيطرة على نسبة السكر في الدم :

الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على نسبة كاكاو عالية (70% أو أكثر) تُحسن حساسية الأنسولين، مما قد يُقلل من خطر الإصابة بالسكري.

ـ دعم صحة الجهاز الهضمي :

تحتوي على مركبات البريبايوتك التي تعزز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يُحسن الهضم وصحة الأمعاء.

ـ تعزيز الطاقة وتقليل التعب :

احتواؤها على الكافيين والثيوبرومين يمنح الجسم دفعة من النشاط ويقلل من الشعور بالإرهاق.

تنبيهات عند تناول الشوكولاتة الداكنة

ـ تناول كميات معتدلة (20-30 جرام يوميًا) لتجنب السعرات الحرارية الزائدة وزيادة الوزن.

ـ اختر الشوكولاتة التي تحتوي على نسبة كاكاو لا تقل عن 70% وقليلة السكر.