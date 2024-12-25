مخاطر وعلامات نقص فيتامين «د» .. تعرف عليها

نقص فيتامين د يؤثر سلبًا على العديد من أجهزة الجسم، ويُعتبر من المشكلات الصحية الشائعة التي قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة إذا لم يتم علاجها.

مخاطر وعلامات نقص فيتامين د

وإذا كنت تعاني من الصداع المستمر أو الأعراض فقد يدل على نقص فيتامين د، يُنصح بإجراء تحليل للدم ومراجعة الطبيب لتقييم الوضع والحصول على العلاج المناسب.

ومن أبرز الأعراض والمخاطر المرتبطة بنقص فيتامين د، وفقًا لما جاء في موقع “هيلث لاين” الطبي، وتشمل ما يلي :

مشاكل العظام والعضلات :

ـ هشاشة العظام وزيادة خطر الكسور.

ـ ضعف العضلات وآلام فيها.

ـ الإصابة بلين العظام (Rickets) عند الأطفال.

ضعف الجهاز المناعي:

ـ زيادة خطر العدوى والأمراض، مثل نزلات البرد والإنفلونزا.

مشاكل المزاج :

الاكتئاب والشعور بالإرهاق والتعب المزمن.

مشاكل في القلب والأوعية الدموية:

زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم ٠وأمراض القلب.

اضطرابات التمثيل الغذائي:

مقاومة الأنسولين وارتفاع خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

الأمراض المزمنة:

بعض أنواع السرطان، مثل سرطان الثدي والقولون.

أمراض المناعة الذاتية مثل التصلب المتعدد.

مخاطر وعلامات نقص فيتامين د

هل نقص فيتامين دن يكون مرتبطً بزيادة خطر الصداع النصفي؟

ـ الصداع الناتج عن التوتر: قد يؤدي نقصه إلى ضعف .

ـ العضلات والتعب يسبب صداعًا ناتجًا عن الإجهاد.

ـ الصداع المزمن: بعض الأشخاص الذين يعانون من نقص شديد على صحة الجهاز العصبي.

علاج نقص فيتامين د:

ـ المكملات الغذائية:

تناول مكملات فيتامين د بجرعات يحددها الطبيب بناءً على مستوى النقص.

التعرض للشمس:

ـ التعرض لأشعة الشمس لمدة 10-15 دقيقة يوميًا لتحفيز إنتاج فيتامين د.

الغذاء:

ـ تناول أطعمة غنية بفيتامين د مثل الأسماك الدهنية (السلمون، التونة)، البيض، منتجات الألبان المدعمة.