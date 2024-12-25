عندها 50 سنة.. أسرار جمال غادة عادل في عيد ميلادها

يصادف اليوم عيد ميلاد النجمة غادة عادل حيث أنها ولدت يوم ٢٥ ديسمبر عام ١٩٧٤ أي أنها أكملت اليوم عامها الخمسين ورغم ذلك تتمتع غادة عادل برشاقة وجمال طبيعي وقد كشفت من قبل عن اسرار جمالها في تصريحات تلفزيونية وقالت: "لا أمارس الرياضة بانتظام ولكن الجري جزء أساسي من يومي ولا يمر يوم بدون ان أقوم بالجري فيه كما أنني لا احرم نفسي من أي طعام ولكن اتناول كل الأطعمة بكميات قليلة".

وأضافت :" النوم لساعات كافية أمر هام أيضا ولا أحب أن احرم نفسي من الاسترخاء ولكن من وجهة نظري من أسباب الجمال الحقيقي راحة البال والسلام النفسي الداخلي ".

يصور حاليا الفنان ماجد الكدواني مشاهد فيلمه الجديد “فيها إيه يعني” بمشاركة الفنانة غادة عادل.

وبدأت غادة عادل تصوير المشاهد الخارجية للفيلم فى منطقة وسط البلد وشارع 26 يوليو بالإضافة إلى شارع طلعت حرب والذي شهد ازدحاما شديد بسبب ماجد الكدواني وغادة عادل.

ومن المفترض أن يستمر فريق عمل الفيلم فى التصوير حتى بداية العام الجديد، على أن يكون الفيلم جاهز للعرض فى موسم عيد الفطر القادم.

فيلم فيها إيه يعني بطولة ماجد الكدواني وغادة عادل ومصطفى غريب وميمي جمال ومن تأليف وليد المغازي وإخراج عمر رشدي حامد.

وكان تمكن فيلم المحكمة بطولة غادة عادل من تصدر نسب المشاهدة فى مصر ، وذلك بعد طرحه بأيام قليلة عبر منصة جوي .

حيث أحتل فيلم المحكمة المركز الأول من أصل 10 مراكز للأعمال الأعلى مشاهدة علي المنصة فى مصر .

المحكمة من إخراج محمد أمين ومن تأليف أحمد عبد الله، وهو بطولة غادة عادل، محمود عبد المغنى، فتحي عبد الوهاب، صلاح عبد الله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، كريم عفيفى، محمد مهران، أحمد داش، سلوى عثمان، عارفة عبد الرسول وسليمان عيد.