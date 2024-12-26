قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موجة طقس غير مستقرة.. معلومات عن المرتفع السيبيري الذي يضرب مصر خلال أيام
مستواه لا يليق بالنادي.. لاعب الزمالك السابق ينتقد محمد عواد
مقضينها تنظير.. سلمى أبو ضيف توجه رسالة لمنتقديها على السوشيال ميديا
إسرائيل توسع سيطرتها على المنابع المائية في سوريا وتهدد أمنها المائي
مشروعان كبيران جدا في قطاع السياحة.. إطلاق برنامج جديد لرد أعباء الصادرات
متى أفضل وقت لقيام الليل؟.. انتبه فأنت الآن في حضرة الرحمن
أسعار الذهب عيار 21 اليوم الخميس
5 شهداء وعشرات المفقودين إثر قصف إسرائيلي على غزة
فيلر في الشفايف.. 15 صورة لـ إيمان أيوب قبل وبعد عمليات التجميل
دعاء قدوم العام الجديد 2025.. اللهم اجعله صلاحاً وفلاحاً ونجاحاً
الغندور يكشف سر استبعاد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري
بعدما هدد بالسيطرة على قناتها.. ترامب يرشح سفيرا لبنما
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

أمين خطة النواب: التحدي الأكبر للحكومة جعل قرض صندوق النقد الدولي الأخير

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
×

قال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، إن بيان صندوق النقدي الدولي اليوم، بعد إتمام المراجعة الرابعة يحمل أنهم اتفقوا مع وجهة النظر المصرية أو بنود تم التأجيل فيها ولكن مازال هناك كلام واضح عن الموازنة والقطاع الخاص".

وأشار عبد المنعم إمام، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي ابراهيم عيسى، المذاع على قناة القاهرة والناس، إلى أن التحدي الأكبر للحكومة هو الإعداد والتحضير ليكون قرض صندوق النقد الدولي هو الأخير، قائلا: "احنا ماشيين في الإطار المتوقع والموضوع كله مرهون بما ستفعله الحكومة الفترة القادمة".

وأكد النائب عبد المنعم إمام، أن الهيئات الاقتصادية تقترض من أجل المشروعات وتطوير البنية التحتية وهيئة المجتمعات العمرانية من الجهات الملتزمة بسداد قروضها، موضحا أن الحكومة تحتاج أن تتخلى عن دورها للشراكة في الاقتصاد إلى المنظم للسوق فقط.

مجلس النواب الهيئات الاقتصادية حزب العدل عبد المنعم إمام ابراهيم عيسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موجة برد قارس

الأرصاد تحذر من موجة برد قارس تضرب البلاد

لو عايز قرض حسن بدون فوائد

لو عايز قرض حسن بدون فوائد .. الأوقاف بتقدملك الحل

محمد عبد المنعم

محمد عبد المنعم يستفز جمهور الاهلي بصورته مع نجم الزمالك

الأرصاد الجوية

ابتعدوا عن أعمدة الإنارة.. تحذيرات عاجلة من هيئة الأرصاد

بغدادي

قال له شكرًا .. «الدردير» يكشف مفاوضات الخطيب مع الصفقة الجديدة

محطة السكة الحديد

الداخلية تصدر بيانًا عاجلًا بشأن منشور عن بيع مناديل مخدرة في محطات السكة الحديد

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

قرار عاجل بشأن استثناء العاملين بوزارة الكهرباء من ضوابط مدد الإعارات والإجازات بدون أجر

رضا سليم

الأهلي يعلن مدة غياب رضا سليم بعد إصابته بقطع في الغضروف

ترشيحاتنا

أضرار تسخين المحرك لفترة طويلة | تفاصيل

أضرار تسخين المحرك لفترة طويلة | تفاصيل

كارلوس غصن هل قادر على إنقاذ ستيلانتيس

كارلوس غصن.. هل يقدر على إنقاذ ستيلانتيس ؟

فولكس فاجن بولو موديل 1999

فولكس فاجن بولو بـ 250 ألف جنيه

بالصور

إطلالة جريئة.. نسرين طافش تخطف الأنظار بشورت قصير في أحدث ظهور

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

الكريسماس بأزياء غريبة.. ياسمين رئيس ودينا الشربيني بإطلالات مفاجئة

الكريسماس بأزياء غريبة: ياسمين رئيس ودينا الشربيني تظهران بإطلالات مفاجئة
الكريسماس بأزياء غريبة: ياسمين رئيس ودينا الشربيني تظهران بإطلالات مفاجئة
الكريسماس بأزياء غريبة: ياسمين رئيس ودينا الشربيني تظهران بإطلالات مفاجئة

بعد تعرضها للتنمر.. إيمان أيوب تظهر مع ابنتها عائشة

إيمان أيوب وابنتها عائشة
إيمان أيوب وابنتها عائشة
إيمان أيوب وابنتها عائشة

محافظ الشرقية وقيادات الشعب الجمهوري يفتتحان معرض أثاث دمياط بالزقازيق|صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

راغب علامة

بعد مكالمة هاتفية.. هجوم على مدرسة راغب علامة في بيروت

توقعات برج القوس وحظك اليوم الاربعاء 25 ديسمبر 2024

برج القوس.. حظك اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 : التحكم في الضغط

ارتباط احمد العوضي

مش هترهبن أكيد.. تعليق أحمد العوضي على ارتباطه بعد ياسمين عبدالعزيز

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير عاجل لطلاب الأول والثاني الثانوي قبل امتحانات نصف العام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: العبادات في عصر الذكاء الاصطناعي

الدكتور محمد بشاري - أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: مدونة الأسرة المغربية.. اجتهاد شرعي في ظل التحولات المجتمعية

مجدي أبو زيد

مجدي أبوزيد يكتب: التحول الرقمي بالجامعات المصرية والرؤية المستقبلية

علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: نجاحات قمة دول الثماني بين الطموحات والتحديات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: غليان في العالم!

المزيد