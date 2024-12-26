أمين خطة النواب: التحدي الأكبر للحكومة جعل قرض صندوق النقد الدولي الأخير

قال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، إن بيان صندوق النقدي الدولي اليوم، بعد إتمام المراجعة الرابعة يحمل أنهم اتفقوا مع وجهة النظر المصرية أو بنود تم التأجيل فيها ولكن مازال هناك كلام واضح عن الموازنة والقطاع الخاص".

وأشار عبد المنعم إمام، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي ابراهيم عيسى، المذاع على قناة القاهرة والناس، إلى أن التحدي الأكبر للحكومة هو الإعداد والتحضير ليكون قرض صندوق النقد الدولي هو الأخير، قائلا: "احنا ماشيين في الإطار المتوقع والموضوع كله مرهون بما ستفعله الحكومة الفترة القادمة".

وأكد النائب عبد المنعم إمام، أن الهيئات الاقتصادية تقترض من أجل المشروعات وتطوير البنية التحتية وهيئة المجتمعات العمرانية من الجهات الملتزمة بسداد قروضها، موضحا أن الحكومة تحتاج أن تتخلى عن دورها للشراكة في الاقتصاد إلى المنظم للسوق فقط.