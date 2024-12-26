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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مرأة ومنوعات

إطلالة ساحرة لـ جورجينا وكريستيانو رونالدو في احتفالات الكريسماس

جورجينا وكريستيانو
جورجينا وكريستيانو
أسماء عبد الحفيظ
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في إطلالة ساحرة وجذابة، شاركت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، مع نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مجموعة من الصور المميزة عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، احتفالًا بأجواء الكريسماس. 

جورجينا وكريستيانو  واطفالهما

وظهرت جورجينا في هذه الصور برفقة كريستيانو وأطفالهما، ليعكسوا صورة عائلية مليئة بالحب والدفء في هذا الموسم المميز.

اختار الثنائي الشهير إطلالة متطابقة تمامًا، حيث ارتدوا جميعًا "بيجامات" بنقشة كاروهات مميزة، ما أضفى لمسة من المرح والانسجام على المشهد العائلي. وكانت الملابس مريحة وأنيقة في الوقت ذاته، تتناسب مع أجواء الكريسماس التي تعكس جوًا من البهجة والاحتفالات.

وبينما ظهرت جورجينا بشكل لافت، نسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأوف وايت، الذي أكمل جمال تنسيقها وأضفى لمسة من الأناقة. أما من الناحية الجمالية، فقد اعتمدت مكياجًا ناعمًا يبرز ملامح وجهها بطريقة طبيعية ومشرقة، بينما اختارت تصفيفة شعر مرفوعة لأعلى، ما أضاف إلى إطلالتها لمسة من العصرية.

تتميز جورجينا دائمًا بمشاركتها إطلالات جذابة وساحرة مع متابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعي، سواء أثناء حضورها المهرجانات والحفلات أو خلال مشاركتها لحظاتها الخاصة مع أسرتها. وهذه الصور الجديدة لم تكن استثناءً، إذ لاقت إعجابًا واسعًا من جمهورها، الذين أكدوا على أناقتها وروحها العائلية الدافئة في هذه المناسبة السعيدة.

لحظات عائلية دافئة

تعد هذه الإطلالة بمثابة تجسيد لجمال اللحظات العائلية في موسم الكريسماس، حيث يعكس كل تفصيل من الإطلالة الجمالية الحميمية بين جورجينا وعائلتها، من الملابس المتناسقة إلى الأجواء المبهجة التي تميز صورهم، يبدو أن الثنائي نجح في نقل روح العيد ودفء الأسرة في كل صورة، إضافة إلى ذلك، فقد أثبتت هذه اللحظات قوة العلاقة بين جورجينا وكريستيانو، والتي تجمع بين الأناقة والحب العائلي في تناغم تام، ما جعل هذه الصور تثير إعجاب متابعيهم ومحبّيهم حول العالم.

جورجينا وكريستيانو  واطفالهما
جورجينا وكريستيانو  واطفالهما
جورجينا وكريستيانو  واطفالهما
جورجينا وكريستيانو  واطفالهما
جورجينا رودريجيز كريستيانو عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا احتفالًا بأجواء الكريسماس صديقة نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو جورجينا وكريستيانو

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إطلالة ساحرة لـ جورجينا وكريستيانو رونالدو في احتفالات الكريسماس

جورجينا وكريستيانو
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