خطوات عمل بروتين الشعر بالصور .. ونصائح قبله

تُعتبر علاجات البروتين من أبرز الطرق التي تُستخدم لتحسين صحة الشعر، خاصة إذا كان يعاني من التلف أو التقصف. يساعد البروتين على إعادة بناء الروابط التالفة في الشعر ويمنحه لمعانًا ونعومة.

ولكن مع تزايد الأسعار في صالونات التجميل، أصبح الكثيرون يتجهون للقيام بعلاج البروتين في المنزل.

خطوات عمل بروتين الشعر بالصور

خطوات عمل بروتين الشعر بالصور

في هذا المقال، سوف نتعرف على طريقة عمل البروتين البرازيلي في المنزل، رأي الأطباء في بروتين الشعر، كيفية عمل البروتين في المنزل، مدة وضع البروتين على الشعر، نصائح قبل عمل البروتين، وأضرار ترك البروتين على الشعر، لخبيرة التجميل زينب محمد.

طريقة عمل البروتين البرازيلي في المنزل

خطوات عمل بروتين الشعر بالصور

البروتين البرازيلي هو واحد من أكثر العلاجات شهرة لتحسين صحة الشعر، ويعد من أفضل الحلول للشعر المجعد أو التالف. يتميز البروتين البرازيلي بقدرته على استعادة نعومة الشعر وزيادة لمعانه بفضل تركيبته التي تحتوي على كميات عالية من البروتينات والكيراتين.

الخطوات:

غسل الشعر: أول خطوة هي غسل الشعر جيدًا باستخدام شامبو خالٍ من السلفات، لأن السلفات قد يتسبب في إزالة البروتين الذي سنضعه لاحقًا. اغسلي شعرك مرتين إذا لزم الأمر للتخلص من أي تراكمات أو زيوت.

تجفيف الشعر: بعد غسل الشعر، قومي بتجفيفه باستخدام منشفة لامتصاص الماء الزائد، ثم استخدمي مجفف الشعر لتجفيفه بشكل كامل حتى يصبح جافًا بنسبة 80%. لا تستخدمي مكواة الشعر في هذه المرحلة.

تحضير البروتين: تأكدي من شراء بروتين برازيلي مناسب لشعرك. يمكنك تحضير البروتين وفقًا للتعليمات المرفقة على العبوة. في العادة، يتم تطبيق البروتين باستخدام فرشاة أو مشط ذو أسنان واسعة.

توزيع البروتين على الشعر: استخدمي فرشاة لتوزيع البروتين على شعرك بالتساوي. قومي بتقسيم الشعر إلى أجزاء صغيرة وابدئي بتوزيع البروتين من الجذور إلى الأطراف. تأكدي من تغطية كل جزء من الشعر بالكامل.

الانتظار: بعد تطبيق البروتين، اتركيه على شعرك لمدة تتراوح بين 30 دقيقة إلى ساعة، حسب التعليمات على العبوة.

تجفيف الشعر: بعد مرور الوقت المحدد، استخدمي مجفف الشعر لتجفيف شعرك بشكل كامل. قومي بتجفيفه باستخدام الهواء الدافئ لمدة 10-15 دقيقة.

تمليس الشعر: في النهاية، استخدمي مكواة الشعر لتمليس الشعر بمعدل درجة حرارة عالية (من 200 إلى 230 درجة مئوية) لمدة 2-3 مرات لكل جزء من الشعر للحصول على أفضل نتيجة.

رأي الأطباء في بروتين الشعر

يختلف رأي الأطباء في البروتين، حيث يرى بعض الأطباء أن استخدام البروتين للشعر يمكن أن يكون مفيدًا في العديد من الحالات. فالبروتين يساعد على إصلاح الشعر التالف ويعيد له النعومة واللمعان. لكن، يجب توخي الحذر لأن كثرة استخدام البروتين قد يتسبب في تراكمه على الشعر ويؤدي إلى شعور الشعر بالثقل أو الجفاف.

يوصي الأطباء بعدم الإفراط في استخدام البروتين، خاصة إذا كان الشعر لا يحتاج إليه.

من جهة أخرى، إذا كان الشعر مصابًا بالتلف الشديد، فقد يكون علاج البروتين هو الخيار المثالي لإصلاحه، بشرط اتباع التعليمات بدقة. كما ينصح الأطباء باستخدام منتجات بروتين خالية من المواد الكيميائية الضارة مثل الفورمالديهايد.

طريقة عمل البروتين للشعر في البيت

عمل البروتين في المنزل يتطلب بعض التحضير، ولكن مع الأدوات المناسبة، يمكن تحضير بروتين منزلي بطريقة بسيطة وفعالة.

الخطوات:

تحضير المكونات: لتحضير البروتين في المنزل، يمكن استخدام مكونات طبيعية مثل البيض، والعسل، وزيت جوز الهند. البيض يحتوي على البروتين، بينما يساعد العسل وزيت جوز الهند في تغذية الشعر وترطيبه.

خلط المكونات: اخلطي بيضة واحدة مع ملعقة من العسل وملعقة من زيت جوز الهند. امزجيهم جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس.

تطبيق الخليط: قومي بتوزيع الخليط على شعرك بالكامل باستخدام فرشاة أو يديك. تأكدي من تغطية كل جزء من الشعر بالخليط.

الانتظار: اتركي الخليط على شعرك لمدة 30 دقيقة إلى ساعة، حسب نوع شعرك وحاجته. إذا كان شعرك شديد الجفاف، يمكنك ترك الخليط لمدة أطول.

غسل الشعر: بعد مرور الوقت المحدد، اغسلي شعرك بالماء الفاتر والشامبو الخالي من السلفات. يمكنك تكرار هذه العملية مرة أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.

مدة وضع البروتين على الشعر

تختلف مدة وضع البروتين على الشعر حسب نوع البروتين المستخدم والتعليمات المرفقة بالمنتج. بشكل عام، يُنصح بترك البروتين على الشعر لمدة تتراوح بين 30 دقيقة إلى ساعة، ولكن في بعض الحالات قد تحتاج إلى تركه لفترة أطول حسب حالة شعرك.

نصائح لترك البروتين على الشعر

تجنب ترك البروتين لفترات طويلة قد تؤدي إلى جفاف الشعر.

اتبع التعليمات على العبوة بدقة، حيث أن مدة تطبيق البروتين تعتمد على نوع البروتين وشدة تلف الشعر.

نصائح قبل عمل البروتين

قبل أن تقومي بتطبيق البروتين على شعرك، هناك بعض النصائح التي يجب أخذها في الاعتبار لضمان أفضل النتائج:

اختبار المنتج: من المهم أن تقومي باختبار البروتين على جزء صغير من شعرك قبل تطبيقه بشكل كامل. قد تتسبب بعض المنتجات في ردود فعل تحسسية أو أضرار للشعر.

تجنب غسل الشعر بالشامبو القوي: قبل استخدام البروتين، تجنبي غسل شعرك باستخدام شامبو يحتوي على سلفات أو مواد كيميائية قوية، حيث قد تؤثر هذه المواد على فعالية العلاج.

الترطيب: تأكدي من أن شعرك يحتاج فعلاً إلى العلاج بالبروتين. إذا كان شعرك جافًا أو تالفًا، سيكون البروتين مفيدًا. ولكن إذا كان شعرك في حالة جيدة، قد تحتاجين إلى علاج ترطيب بدلاً من ذلك.

عدم الإفراط في استخدام البروتين: كما ذكرنا سابقًا، يجب عدم الإفراط في استخدام البروتين على الشعر، لأن ذلك قد يؤدي إلى جفاف الشعر أو تراكم البروتين.

أضرار ترك البروتين على الشعر

على الرغم من فوائد البروتين في إصلاح الشعر، إلا أن هناك بعض الأضرار المحتملة عند ترك البروتين لفترة طويلة أو الإفراط في استخدامه. هذه الأضرار تشمل:

جفاف الشعر: يمكن أن يتسبب ترك البروتين لفترات طويلة أو استخدامه بشكل مفرط في جفاف الشعر. الشعر قد يصبح هشًا ويتقصف بسهولة.

تراكم البروتين: إذا تم استخدام البروتين بشكل مفرط، قد يحدث تراكم للبروتين على الشعر، مما يؤدي إلى ثقل الشعر وفقدان مرونته.

زيادة الحساسية: قد تتسبب بعض المواد الكيميائية في البروتين في ردود فعل تحسسية أو تهيج فروة الرأس.

فقدان اللمعان الطبيعي: بعض أنواع البروتين قد تؤدي إلى فقدان الشعر لللمعان الطبيعي إذا استخدمت بشكل غير صحيح.