الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
لحماية موبايلك من الاختراق.. خبير أمن يشرح طرق تأمين بياناتك

منار عبد العظيم

في ظل الاعتماد المتزايد على الهواتف الذكية في حفظ البيانات الشخصية وإجراء المعاملات اليومية، أصبحت محاولات الاختراق الإلكتروني أكثر انتشارًا وخطورة، ما يدفع الكثير من المستخدمين للبحث عن طرق فعالة لحماية أجهزتهم من الهجمات الإلكترونية وسرقة المعلومات، خاصة مع انتشار التطبيقات والروابط مجهولة المصدر التي قد تعرض الهاتف للاختراق دون علم صاحبه.

حذر تامر محمد، خبير أمن المعلومات، من خطورة التعامل العشوائي مع التطبيقات والروابط غير الموثوقة، مؤكدًا أن الحفاظ على الهاتف المحمول والبيانات الشخصية أصبح ضرورة في ظل تزايد محاولات الاختراق الإلكتروني واستهداف المستخدمين ببرمجيات خبيثة قادرة على التحكم الكامل في الأجهزة.

الحذر من الروابط والملفات المجهولة

وأوضح خبير تكنولوجيا وأمن المعلومات، خلال مداخلة هاتفية بفضائية “إكسترا نيوز”، أن أول خطوة لحماية الهاتف تبدأ بعدم الضغط على أي روابط مجهولة أو فتح ملفات وصور مرسلة من مصادر غير معروفة، مشيرًا إلى أن الكثير من هذه الروابط تحتوي على برامج تجسس أو برمجيات خبيثة تتيح للمخترق الوصول إلى بيانات المستخدم والتحكم في الهاتف.

وأكد أن بعض الرسائل أو الصور التي تبدو عادية قد تكون وسيلة لاختراق الجهاز دون أن يشعر المستخدم، لذلك يجب توخي الحذر الشديد قبل تحميل أي ملف أو التفاعل مع أي رابط غير موثوق.

التطبيقات خارج المتاجر الرسمية الأكثر خطورة

وقال إن الخطر الأكبر يأتي من تحميل التطبيقات من خارج المتاجر الرسمية مثل “جوجل بلاي” أو “آب ستور”، موضحًا أن رفض المتاجر الرسمية لبعض التطبيقات يكون غالبًا بسبب وجود مشاكل أمنية أو صلاحيات مبالغ فيها تهدد خصوصية المستخدم.

وأضاف أن بعض المستخدمين يلجأون لتحميل التطبيقات من مواقع غير معروفة من أجل الحصول على نسخ مجانية أو معدلة، وهو ما يفتح الباب أمام القراصنة لاختراق الهواتف وسرقة البيانات.

وذكر أن هذه التطبيقات غالبًا تطلب صلاحيات كاملة على الهاتف، تشمل الوصول إلى الكاميرا والميكروفون وجهات الاتصال والملفات الشخصية، ما يمنح المخترق قدرة كبيرة على مراقبة الجهاز والتحكم فيه.

 

تحديثات الهاتف ضرورة وليست رفاهية

وشدد خبير أمن المعلومات على أهمية تحديث التطبيقات وأنظمة التشغيل بشكل دوري، سواء على هواتف أندرويد أو iOS أو حتى أجهزة الكمبيوتر، مؤكدًا أن الشركات المطورة تصدر هذه التحديثات باستمرار لسد الثغرات الأمنية فور اكتشافها.

وأوضح أن تجاهل تحديث الهاتف قد يترك الجهاز معرضًا للاختراق لفترات طويلة، خاصة مع تطور أساليب الهجمات الإلكترونية واعتمادها على استغلال الثغرات القديمة.

 

خطوات مهمة لحماية بياناتك الشخصية

وقدم خبير أمن المعلومات عددًا من النصائح المهمة لتأمين الهواتف المحمولة وحماية البيانات الشخصية، أبرزها:

  • تحميل التطبيقات من المتاجر الرسمية فقط.
  • عدم الضغط على الروابط مجهولة المصدر.
  • مراجعة صلاحيات التطبيقات قبل تثبيتها.
  • تحديث الهاتف والتطبيقات بشكل مستمر.
  • استخدام برامج الحماية وفحص الهاتف دوريًا.
  • تفعيل وسائل الأمان مثل البصمة وكلمات المرور القوية.
  • عدم مشاركة البيانات الشخصية أو البنكية عبر مواقع غير موثوقة.

 

المستخدم هو خط الدفاع الأول

وأكد تامر محمد أن مسئولية حماية الهاتف لا تقع فقط على الشركات أو أنظمة التشغيل، بل تعتمد بشكل أساسي على وعي المستخدم وطريقة تعامله مع التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن أغلب حالات الاختراق تحدث بسبب أخطاء بسيطة يرتكبها المستخدم دون انتباه.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الالتزام بإجراءات الأمان الأساسية يقلل بشكل كبير من فرص التعرض للاختراق أو سرقة البيانات، خاصة مع تزايد الاعتماد على الهواتف الذكية في المعاملات اليومية وحفظ المعلومات الشخصية.



