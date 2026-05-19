خبير استراتيجي: الدلتا الجديدة خطوة عملاقة لتحقيق الأمن الغذائي في مصر

أكد اللواء طيار علي الديب، الخبير الاستراتيجي، أن مشروع الدلتا الجديدة يُعد واحدًا من أهم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة حاليًا، لما يمثله من أهمية كبيرة في دعم الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الشاملة.

وأوضح، خلال مداخلة ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، أن المشروع يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، في إطار خطة الدولة للتوسع الأفقي واستصلاح الأراضي الزراعية.

مشروع تنموي متكامل

وأشار اللواء طيار علي الديب إلى أن مشروع الدلتا الجديدة لا يقتصر فقط على زيادة الرقعة الزراعية، بل يُعد مشروعًا تنمويًا متكاملًا يساهم في إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة وتوفير فرص تنموية واستثمارية في مختلف القطاعات.

وأضاف أن المشروع يمثل نقلة كبيرة في ملف التنمية الزراعية، خاصة مع الاعتماد على أحدث نظم الري والزراعة الحديثة لتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة.

توفير 1.5 مليون فرصة عمل

وأوضح الخبير الاستراتيجي أن مشروع الدلتا الجديدة سيوفر نحو 1.5 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ما يساهم في تقليل معدلات البطالة ودعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب تحسين مستوى المعيشة وخلق فرص جديدة للشباب.

دعم التنمية المستدامة

وأكد أن المشروع يأتي ضمن رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن التوسع في المشروعات الزراعية الكبرى يمثل خطوة مهمة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتأمين احتياجات المواطنين من السلع والمحاصيل الأساسية.