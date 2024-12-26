إطلالة خطفت الأنظار..محمد صلاح يحتفل بالكريسماس مع زوجته وبناته

في أجواء احتفالية مميزة، ظهر النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، برفقة زوجته وأبنائه، في إطلالة أنيقة خطفت الأنظار وجذبت انتباه متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. حيث اختار صلاح وعائلته ملابس مميزة بالألوان المتناسقة، تعبيرًا عن فرحتهم بأجواء الكريسماس.

محمد صلاح يحتفل بالكريسماس مع زوجته وبناته

محمد صلاح يحتفل بالكريسماس مع زوجته وبناته

ظهر صلاح وزوجته وبناته في ملابس ذات تصميم عصري وأنيق، حيث ارتدوا جميعًا ملابس بألوان الأسود والأحمر، في مزيج مميز يعكس أجواء عيد الميلاد. كما تميزت ملابسهم بنقشة "الكاروهات" التي أضافت لمسة من الحيوية والدفء، مما جعلهم يظهرون كعائلة متكاملة في لحظات من الفرح والاحتفال.

أما بالنسبة لزوجة صلاح، فقد اختارت إطلالة بسيطة وأنيقة، حيث نسقت ملابسها مع قبعة رأس سوداء زادت من جمال الإطلالة، مما أضاف لها لمسة من الفخامة والتفرد. وقد حرصت زوجة صلاح على الظهور بشكل طبيعي، حيث تخلت عن المكياج بشكل كامل، مما أبرز ملامح وجهها الجميلة وأعطاها مظهرًا ناعمًا وأنيقًا.

كما قام محمد صلاح بنشر الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، حيث ظهر فيها وهو يحتفل مع عائلته وسط أجواء مليئة بالحب والسعادة، محاطًا بزوجته وبناته اللاتي أضفن لمسة من البهجة إلى إطلالته.

وكانت هذه الصور قد أثارت إعجاب الكثير من متابعي صلاح على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نالت الصور إشادات واسعة من محبيه الذين عبروا عن إعجابهم بإطلالاتهم العائلية الدافئة والأنيقة في هذا الوقت الخاص من العام.