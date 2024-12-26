"جبر الخواطر" مبادرة لدعم الأطفال مرضى السرطان في شفاء الأورمان

بالدفوف والأناشيد ، أنشدت مبادرة " جبر الخواطر " لدعم الأطفال مرضى السرطان في مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمنطقة طيبة شمال الأقصر.

وانشد وفد المبادرة العديد من الاغانى على الدفوف في جو من البهجة والسرور والسعادة، للمساهمة في تقديم الدعم المعنوي اللازم للأطفال مرضى السرطان، الذين يتلقون العلاج المجانى داخل المستشفى.

وتواجد وفد المبادرة بين مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج بمستشفى شفاء الأورمان، من الأورام المختلفة، موجهين الشكر والتقدير لجميع العاملين داخل المستشفى، على ما يبذلونه من مجهود لخدمة المرضى والخدمات الطبية المميزة المقدمة لمحاربي السرطان.



ورافق فريق العلاقات العامة وفد المبادرة فى جولة تفقدية لمتابعة أحدث الأجهزة والمعدات لخدمة المرضى فى غرف علاج اليوم الواحد والأشعة والعلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي وكذلك نجاحات غرف العمليات والرعاية المركزة فى تقديم الخدمات لعدد كبير من المرضى على مدار اليوم، وبنك الدم والعناية المركزة، والصيدلية الإكلينيكية .

وأثنى وفد المؤسسة على مستوى التجهيزات، والخدمات المقدمة بالمستويات التى تضاهي كبرى المستشفيات العالمية، وقاموا بتوزيع الهدايا والالعاب على الأطفال والتقاط الصور التذكارية معهم لرفع معنوياتهم في رحلتهم العلاجية.

ومن جانبه رحب الأستاذ، محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، بوفد المبادرة وحرصهم على التواجد في مستشفى شفاء الأورمان ، من خلال دعمهم للمرضى، والاطلاع على الخدمات الطبية المقدمة داخل المستشفي.