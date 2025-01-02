عبدالملك: زيكو وزلاكة لا يصلحان للعب في الأهلي

أكد أحمد عيد عبدالملك، نجم نادي الزمالك السابق، أنه استفاد كثيرًا من تجربة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة.



وقال عبدالملك، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" تجربة غزل المحلة استفدت منها كثيرًا، وهناك البعض لم يرحب بوجودي في الفريق".



وتابع أحمد عيد:" في النهاية اتفقنا على الرحيل عن الفريق، ورئيس النادي وكان من الوارد أن استكمل مهمتي".



وواصل:" لا أعرف سبب تعاقد الأهلي مع حمدي فتحي، في كأس العالم للأندية رغم عودة أليو ديانج نهاية الموسم من الإعارة".



وتابع:" هناك العديد من المدافعين في الدوري المصري يصلحون للعب في الأهلي مثل محمد إسماعيل ومصطفى العش، وزلاكة لن ينضم للأهلي، ومحمود صابر، لا يوجد مكان له في بيراميدز، ويتم إعارته كل موسم".



وأكمل:" بيراميدز يمتلك 5 لاعبين في مركز الجناح يصلحون للعب في أي نادي بمصر، والنادي لن يبيع أي لاعب للأهلي أو الزمالك".



وشدد:" زيكو وزلاكة لاعبان مميزان، ولكن في المباريات التي بها تكتلات دفاعية لا يظهران، لأنهم يحبان اللعب في المساحات، وعبدالرحمن البانوبي أفضل من زيكو".



واستكمل:" أسامة فيصل أفضل مهاجم مصري في الدوري حاليًا، وصلاح محسن يقدم مستوي جيد مع المصري، ولكنه لا يصلح مع الأهلي بسبب المساحات".