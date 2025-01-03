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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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محافظات

الفرح تحول إلى مأتم.. القصة الكاملة لمصرع وإصابة 15 شخصا في أسيوط

تصادم سيارتين بأسيوط
تصادم سيارتين بأسيوط
إيهاب عمر
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تحول الفرح إلى مأتم وتحولت الزغاريد والأغاني إلى صراخ وعويل بقرية ريفا بمركز أسيوط بعد مصرع 3 أشخاص بينهم شقيق العروس في حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي كانت تسير في حفل عرس أعلى كوبري الواسطى بأسيوط .

البداية عندما خرج موكب من السيارات لعمل زفة عروسين أعلى كوبري الواسطى بمحافظة أسيوط ووسط الأغاني والزغاريد تصادم أحدى سيارات حفل العرس والتي كان يستقلها شقيق العروس وأبناء أعمامها " أطفال " بإحدى سيارات الميكروباص توقفت الزغاريد وتحولت إلى صراخ وبكاء بعد أن شاهدوا الدمـ.ـاء تسيل داخل السيارات وفرحت الأطفال توقفت بعد موتهم في السيارة الملاكي.

هرع أهالي العروسين في محاولة لإنقاذ الصغار ولكن " مات الأطفال " وتحولت الزغاريد والأغاني إلى صراخ وعويل بعد ان حمل الأهل جثامين الصغار بين يديهم وتحول موكب الزفاف الى موكب جنائزي لنقل الجثامين والمصابين .

وكان اللواء وائل نصار مدير امن أسيوط ، تلقى إخطارا من مامور مركز شرطة أسيوط يفيد ورود بلاغا من النجدة بوقوع حادث تصادم اعلى كوبري الواسطى ووجود وفيات ومصابين .

انتقل الى موقع الحادث ضباط المركز والاسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة ملاكي " كانت في زفة " واخرى ميكروباص و أسفر عن مصرع  "سعد.غ.م" 6 أعوام، و"رحمه.ا.م" 15 عامًا، و"رحاب.م.ر" 16 عامًا وجرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام ومستشفى أسيوط الجامعي.

وأصيب "محمد.ا.ع" 57 عامًا، و"يسرى.ع.ع" 50 عامًا، و"محمد. م.ع" 30 عامًا، و"مصطفى.ص.م" 43 عامًا، و" على.ع.ع" 48 عامًا، و"ملك.ا.ا" 20 عامًا، و"احمد.ح.م" 25 عامًا، و" محمد.ع.ا" 33 عامًا، وعلى.ا.ع" 75 عامًا، و"راندا.غ.م" 21 عامًا، و"
عمر.ع.ا" 38 عامًا، و"نوال.م.ر" 18 عامًا ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام ومستشفى أسيوط الجامعي. حرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة.

حفل زفاف أسيوط أخبار أسيوط تصادم سيارتين بأسيوط أخبار المحافظات ضحايا ميكروباص أسيوط

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