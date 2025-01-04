إصابة شخص في حريق سيارة ملاكي بكورنيش الإسكندرية

أصيب شخص إثر اشتعال النيران في سيارة ملاكي بمنطقة جليم على كورنيش الإسكندرية، ما أدى إلى توقف حركة المرور مؤقتًا في الطريق.

تلقى قسم شرطة أول الرمل بلاغًا بوقوع الحادث، حيث تجمع عدد من الأهالي في محاولة لإخماد الحريق باستخدام طفايات الحريق الخاصة بهم، قبل وصول قوات الحماية المدنية.

انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الحادث، وتمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المركبات المجاورة.

كما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، حيث تبين أنه تعرض لإصابات متوسطة جراء الحريق.

تقوم الأجهزة المعنية حاليًا بفحص أسباب اشتعال النيران، فيما عادت حركة المرور إلى طبيعتها بعد رفع آثار الحادث.