رياح وأمطار.. حالة الطقس في مصر خلال الساعات القادمة

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة بشأن حالة الطقس في مصر خلال الساعات القليلة، مشيرة إلى أن هناك استقرار في درجات الحرارة اليوم السبت وارتفاع في الحرارة.

استقرار في درجات الحرارة غدا السبت

وأضافت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع على فضائية ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن الأجواء مشمسة نهارا وانخفاض ١٠ درجات مع حلول الليل، متابعة أن سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة غدا على غرب البلاد " السلوم، مطروح" مساء وذلك على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على السواحل الشمالية الغربية.

وتابعت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، انه حيث يسود طقس معتدل على أغلب الانحاء، مائل للدفء على شمال الصعيد، ،شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على اغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية

كما توقعت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء و على جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد

وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط خفيف إلى معتدل ويصل ارتفاع الامواج من 1:1.75 متر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، فى نشرة طقس الغد أن حالة البحر الأحمر تكون خفيف ويصل ارتفاع الأمواج من 0.5: 1 متر.