ارتفاع الضغط في الشتاء.. 3 طرق طبيعية لعلاجه

التعامل مع ارتفاع ضغط الدم قد يكون أمرًا صعبًا بشكل خاص خلال الأشهر الباردة، إذا تساءلت يومًا عن كيفية التحكم في ارتفاع ضغط الدم في الشتاء، فأنت لست وحدك، يؤثر الطقس الشتوي على أجسامنا بطرق فريدة، مما يدفع الكثيرين إلى ملاحظة تغييرات في مستويات ضغط الدم لديهم .

لماذا يرتفع ضغط الدم في الشتاء؟

يلاحظ العديد من الأشخاص ارتفاع ضغط الدم لديهم في الأشهر الباردة، ولكن لماذا يرتفع ضغط الدم في الشتاء؟ الأسباب فسيولوجية وبيئية، تتسبب درجات الحرارة الباردة في تضييق الأوعية الدموية، وهي عملية تسمى تضيق الأوعية الدموية، وهذا يزيد من مقاومة الأوعية الدموية، مما يجبر القلب على ضخ الدم بقوة أكبر ويرفع ضغط الدم.

نصائح للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم في الشتاء

عند التعامل مع ارتفاع ضغط الدم، فإن اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمرضى القلب في الشتاء أمر بالغ الأهمية، لحماية صحة قلبك، اتبع هذه الاستراتيجيات لكيفية التحكم في ارتفاع ضغط الدم في الشتاء وتقليل المخاطر المرتبطة به خلال الأشهر الباردة.

حافظ على نشاطك البدني رغم البرد

يعد النشاط البدني خلال أشهر الشتاء أحد أكثر الطرق فعالية لمنع الآثار السلبية لارتفاع ضغط الدم في الشتاء، يساعد التمرين المنتظم على الحفاظ على مرونة الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية بشكل عام.

حافظ على نظام غذائي صحي للقلب

قد يغرينا الشتاء بتناول الأطعمة الشهية خلال العطلات، ولكن الحفاظ على نظام غذائي صحي للقلب أمر ضروري، ويصبح هذا الأمر أكثر أهمية عندما تدرك كيف يمكن للطقس البارد أن يزيد من ضغط الدم، ركز على تناول الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون، فالمنتجات الموسمية مثل السبانخ والجزر والبرتقال غنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، اللذين يساعدان في تنظيم ضغط الدم.

بالإضافة إلى ذلك، قلل من تناول الأطعمة المصنعة والمعلبة، لأنها غالبًا ما تكون غنية بالصوديوم، وبدلًا من ذلك، أضف نكهة إلى وجباتك باستخدام الأعشاب والتوابل لدعم صحة القلب والأوعية الدموية.

الحد من تناول الملح للحد من ارتفاع ضغط الدم

من المعروف أن الإفراط في تناول الصوديوم يساهم في ارتفاع ضغط الدم، ويصبح الحد من تناول الملح أكثر أهمية خلال فصل الشتاء، وذلك لأن الملح يمكن أن يؤدي إلى تفاقم آثار تضيق الأوعية الدموية الناجم عن الطقس البارد، للتعامل مع هذا:

اطبخي باستخدام مكونات طازجة لتجنب الصوديوم المخفي في الأطعمة المصنعة.

اقرأ ملصقات الأطعمة بعناية، حتى على العناصر التي يتم تسويقها على أنها "صحية".

اختر بدائل التوابل مثل الثوم، أو الفلفل الأسود، أو عصير الليمون.

المصدر kauveryhospitalsbangalore